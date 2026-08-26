Vlak srazil na trati mezi Starým Městem a Nedakonicemi člověka

Vlak dnes večer srazil na trati mezi Starým Městem a Nedakonicemi na Uherskohradišťsku člověka. S největší pravděpodobností podlehl svým zraněním, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Podrobnosti neštěstí zatím známé nejsou. Na trati mezi Břeclaví a Přerovem je provoz přerušený, trvat by to mělo podle webu Českých drah zhruba do 21:00. Zavedená je náhradní autobusová doprava.
Neštěstí se stalo před 19:00. "Nákladní vlak jedoucí od Starého Města do Nedakonic u obce Kostelany nad Moravou srazil osobu," uvedla mluvčí.
Dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať číslo 330 je součástí druhého koridoru. Z Přerova vede přes Hulín na Kroměřížsku, Otrokovice na Zlínsku, Staré Město na Uherskohradišťsku, Moravský Písek a Rohatec na Hodonínsku a Hodonín do Břeclavi.