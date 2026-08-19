Vlak srazil ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil, provoz na trati stál

Vlak srazil dnes ráno ve Zlíně srazil a zabil muže. ČTK to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Provoz na železniční trati mezi stanicemi Otrokovice na Zlínsku a Zlín střed byl po havárii zhruba dvě a půl hodiny zastavený, cestující mohli využívat spoje městské hromadné dopravy (MHD), uvedly na webu České dráhy.
Nehoda se podle policejní mluvčí stala přibližně v 9:00 ve Zlíně-Prštném. "Vlak srazil muže, který na místě podlehl způsobeným zraněním," řekla ČTK policejní mluvčí. Zjišťování totožnosti muže podle ní obstarával kriminalistický výjezd.
Jednokolejná regionální trať číslo 331, která Zlínem prochází, spojuje Otrokovice a Vizovice na Zlínsku. Provoz na ní byl obnoven okolo 11:30. Lidé, kteří při dočasné výluce využili namísto vlaků trolejbusy MHD, mohli počítat s uznáváním jízdného Českých drah.