Vlak srazil ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil, provoz na trati stál

Vlak dnes ráno ve Zlíně srazil a zabil muže. ČTK to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Provoz na železniční trati mezi stanicemi Otrokovice na Zlínsku a Zlín střed byl po havárii zhruba dvě a půl hodiny zastavený, cestující mohli využívat spoje městské hromadné dopravy (MHD), uvedly na webu České dráhy.
Nehoda se stala krátce po 9:00 ve Zlíně-Prštném. Senior podle mluvčí zřejmě v domnění, že stihne přejít koleje, vstoupil před projíždějící lokomotivu. Šel po přechodu pro chodce a pravděpodobně směřoval do blízkého nákupního střediska. "Vlakvedoucí, který jel ve směru od Otrokovic do Vizovic, neměl šanci střetu zabránit a chodce srazil. Muž bohužel na místě podlehl svým zraněním," uvedla na webu policie Kozumplíková.
Po dobu vyšetřování příčiny nehody byl v místě havárie omezen provoz. "Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Svědkům střetu poskytla posttraumatickou péči policejní psycholožka," doplnila mluvčí.
Jednokolejná regionální trať číslo 331, která Zlínem prochází, spojuje Otrokovice a Vizovice na Zlínsku. Provoz na ní byl obnoven okolo 11:30. Lidé, kteří při dočasné výluce využili namísto vlaků trolejbusy MHD, mohli počítat s uznáváním jízdného Českých drah.