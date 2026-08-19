Vlak srazil ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil, provoz na trati stojí

Autor: ČTK
  9:53aktualizováno  9:53
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vlak srazil dnes ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil. ČTK to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Provoz na železniční trati mezi stanicemi Otrokovice na Zlínsku a Zlín střed je po havárii zastavený, cestující mohou využívat spoje městské hromadné dopravy (MHD), uvedly na webu České dráhy. Dopravce odhaduje, že by omezení mohlo skončit okolo 11:00.

Nehoda se podle policejní mluvčí stala přibližně v 9:00 ve Zlíně-Prštném. "Vlak srazil muže, který na místě podlehl způsobeným zraněním. Je tam kriminalistický výjezd, který bude zjišťovat jeho totožnost," řekla ČTK mluvčí.

Jednokolejná regionální trať číslo 331, která Zlínem prochází, spojuje Otrokovice a Vizovice na Zlínsku. Pokud lidé při dočasné výluce využijí namísto vlaků trolejbusy MHD, mohou podle Českých drah počítat s tím, že v nich bude uznáváno jejich jízdné.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

Nejlepší štrúdl, koláče i kremrole v Praze. Tři sladké adresy, které musíte znát

ilustrační snímek

Hlavní město nabízí nespočet cukráren a pekáren, některé podniky však proslavila jediná specialita. V žižkovském paneláku se už přes třicet let peče tažený štrúdl, Kolacherie vrací do módy české...

V části Radlické opravují asfalt, auta jezdí po tramvajovém pásu

Rekonstrukce Radlické ulice komplikuje dopravu. Auta jezdí po kolejích

V části Radlické ulice v Praze 5 opravují silničáři od úterý vozovku. Automobily tak musí část cesty absolvovat po tramvajových kolejích. Omezení potrvá do neděle 30. srpna.

19. srpna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Některé vodní toky v Pardubickém kraji zůstávají na velmi nízké úrovni

ilustrační snímek

Navzdory srážkám v posledních dnech zůstávají hladiny některých vodních toků v Pardubickém kraji na velmi nízké úrovni. Klesající úroveň vykazují také přehrady...

19. srpna 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Lávka nad tratí musí k zemi, hrozí její pád na koleje. Lidé ujdou navíc kilometry

Lávka pro pěší u Tovární ulice v Českém Těšíně, která vede nad železničním...

Do svízelné situace se dostali lidé žijící v části Českého Těšína. Město musí kvůli velmi špatnému stavu zbourat lávku u Tovární ulice, která vede nad velmi frekventovanou železniční tratí. Lidé tak...

19. srpna 2026  11:32

Děti z Jeseníku a České Vsi se budou dál učit v kontejnerech, opravy pokračují

ilustrační snímek

Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a v Jeseníku se budou i nadcházející školní rok učit v modulárních kontejnerech, které po ničivých povodních na...

19. srpna 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlak srazil ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil, provoz na trati stojí

ilustrační snímek

Vlak srazil dnes ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil. ČTK to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Provoz na železniční trati mezi stanicemi...

19. srpna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Rána jako z děla. V areálu v Otrokovicích odletělo víko průmyslové nádrže

V průmyslovém areálu v Otrokovicích se utrhlo víko jedné z velkých nádrží. (19....

Krajští hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu kvůli neobvyklé události v Otrokovicích na Zlínsku. Krátce před osmou hodinou ráno se v průmyslovém areálu utrhlo víko jedné z velkých nádrží....

19. srpna 2026  10:32,  aktualizováno  11:19

Grape nebyl jen o hudbě. Co všechno mohli návštěvníci zažít v Grape ZOO

Letošní ročník festivalu Grape si pohrával s tématem ZOO, které se objevovalo v...

Hudba je hlavním důvodem, proč se tisíce lidí každý rok vydávají na festival Grape v Trenčíně. Letošní ročník ale nabídl i řadu aktivit mimo hlavní pódia. Areál se nesl v duchu Grape ZOO a mezi...

19. srpna 2026  11:19

Festival odkryl letošní filmová lákadla, Finále v Plzni zahájí Divočina

V hlavní soutěži Finále Plzeň se objeví například snímek Chica Checa Šimona...

Zhruba dva týdny zbývají do chvíle, kdy bude zveřejněn program letošního filmového festivalu Finále v Plzni. Už nyní už jsou ale známá hlavní lákadla akce. Festival, který se koná od 25. do 30. září,...

19. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Rekonstrukce historického mostu zasáhne do fungování obce, na jeho základech postaví nový

Most přes Sázavu v Kamenném Přívozu před rekonstrukcí. (léto 2026)

Historický most přes Sázavu v Kamenném Přívoze vstoupil do dlouho připravované rekonstrukce, která výrazně zasáhne do dopravy i každodenního fungování obce. Oprava přinese uzavírky, změny...

19. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Hokejová legenda v dresu SPD. Chci pomoct sportu, říká Růžička o kandidatuře

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Po dvou dekádách zase v jednom týmu. Ne hokejovém, ale politickém. Trenéři Vladimír Růžička (63) a Martin Pešout (59), někdejší parťáci z pražské Slavie, se sešli za SPD pro podzimní komunální volby...

19. srpna 2026  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vesecký rybník bude dva roky bez vody. Čeká ho milionová rekonstrukce

Vesecký rybník v Liberci

Na dva roky bez vody. Vesecký rybník v Liberci, známý také jako Tajch, plánuje Povodí Labe od září vypustit. Historické vodní dílo totiž čeká obnova. Ta přinese především vyšší bezpečnost hráze,...

19. srpna 2026  11:02

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

19. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.