Vlak srazil ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil, provoz na trati stojí

Vlak srazil dnes ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil. ČTK to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Provoz na železniční trati mezi stanicemi Otrokovice na Zlínsku a Zlín střed je po havárii zastavený, cestující mohou využívat spoje městské hromadné dopravy (MHD), uvedly na webu České dráhy. Dopravce odhaduje, že by omezení mohlo skončit okolo 11:00.
Nehoda se podle policejní mluvčí stala přibližně v 9:00 ve Zlíně-Prštném. "Vlak srazil muže, který na místě podlehl způsobeným zraněním. Je tam kriminalistický výjezd, který bude zjišťovat jeho totožnost," řekla ČTK mluvčí.
Jednokolejná regionální trať číslo 331, která Zlínem prochází, spojuje Otrokovice a Vizovice na Zlínsku. Pokud lidé při dočasné výluce využijí namísto vlaků trolejbusy MHD, mohou podle Českých drah počítat s tím, že v nich bude uznáváno jejich jízdné.