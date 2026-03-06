Rychlé vlaky pojedou ze Zlína do Brna. Stát chystá investici v roce 2030

Milan Libiger
  9:42aktualizováno  9:42
Trať z Hulína do Kojetína má nyní jen jednu kolej a jezdí po ní pouze regionální spoje. To by se však mělo změnit. Správa železnic plánuje v letech 2030 až 2033 její elektrifikaci a částečné zdvoukolejnění. Díky tomu po ní potom budou moci jezdit přímé elektrické vlaky z Brna do Zlína a zpět.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Österreich Werbung

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Dnes musí cestující jezdit s minimálně jedním přestupem v Otrokovicích a cesta jim zabere v lepším případě kolem dvou hodin. Proto většina z nich využívá autobusy. Po modernizaci železnice se doba jízdy výrazně zkrátí.

Podmínkou zlepšení je však zároveň elektrifikace a zdvoukolejnění trati z Otrokovic do Zlína, s čímž chce Správa železnic (SŽ) začít příští rok a skončit přibližně o tři roky později. Obě investice tak mají na sebe navázat a na dálku se vzájemně doplnit.

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

„Na trati z Kojetína přes Kroměříž do Hulína připravujeme elektrizaci a zčásti rozšíření o druhou kolej,“ potvrdil mluvčí SŽ Dušan Gavenda „Rekonstrukce umožní na přibližně sedmnáctikilometrové spojnici mezi aktuálně modernizovanou tratí Brno – Přerov a koridorem z Přerova do Břeclavi vyšší rychlost až 120 kilometrů za hodinu,“ upřesnil.

Bezpečnější a komfortnější cestování

Druhou kolej stát položí mezi Hulínem a Kroměříží a počítá s částečnou přeložkou, která vlakům umožní jezdit rychleji. Opravit se má také vlakové nádraží v Kroměříži, kde budou nová nástupiště, k nimž povede podchod.

„Hlavním přínosem tohoto záměru bude bezpečnější, komfortnější a k přírodě šetrnější cestování i doprava nákladu,“ věří starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. „Lepší dopravní dostupnost přispěje k posílení značky Kroměříže jako města s památkami zapsanými na prestižní seznam UNESCO,“ doplnil.

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Modernizaci trati umožní nový územní plán, který chce mít Kroměříž schválený letos na jaře.

Ještě větší změna potká železniční stanici v Hulíně, kde bude kromě nových nástupišť s podchody nová nádražní budova. Stávající má jít k zemi. „Přesné technické řešení se bude teprve ladit v rámci projektování. Příprava investice je v rané fázi,“ poznamenal Gavenda.

Zrychlí se i další trasy

Na konci loňského roku schválila Centrální komise Ministerstva dopravy záměr. Nyní SŽ připravuje veřejnou zakázku na zpracování projektu pro povolování a provádění stavby. Odhadované náklady jsou 9,4 miliardy korun. „Délku povolovacích procesů ani přidělení finančních prostředků nemůžeme předjímat,“ podotkl Gavenda.

Vůz Comfort Jet Českých drah, který bude přímým spojem mezi Prahou a Korutany.
Plánovaná nová výpravní budova zlínského nádraží má stavební povolení. Blíže k realizaci je tak i modernizace železniční trati z Otrokovic do Zlína. (duben 2025)
Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)
Plánovaná podoba železničního tunelu, který má ulehčit provozu na křižovatce v Otrokovicích-Kvítkovicích.
5 fotografií

Ve stejném termínu chce Správa železnic elektrifikovat ještě další tratě ve Zlínském kraji, a to včetně rekonstrukcí zastávek a stanic. Půjde o úseky z Kunovic do Veselí nad Moravou (12 kilometrů), z Luhačovic do Újezdce u Luhačovic (10) a ze Starého Města do Bojkovic (36).

Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší

„Na uvedených úsecích se zvýší traťové rychlosti, ale především tyto stavby umožní zavedení přímých spojů tiššími a ekologičtějšími elektrickými vlaky,“ uvedl mluvčí podniku. „A například u rychlíku z Luhačovic do Prahy se dokončení prací projeví zkrácením cestovní doby o přibližně 20 minut,“ upozornil.

Do roku 2029 by měl stát modernizovat i třicet kilometrů kolejí mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi. Tady jde o elektrizaci, která spočívá v doplnění trolejí a nejnutnějších úpravách stávající infrastruktury. Kromě zrychlení a zvýšení bezpečnosti jízdy to sníží negativní dopady na životní prostředí v rekreační oblasti Velkých Karlovic.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Soutěž o velikonoční vajíčko

Ilustrační snímek

Lidé v Mimoni se mohou zúčastnit soutěže o nejkrásnější velikonoční vajíčko.

6. března 2026  11:50

Ani sbírka nepomohla. Majitel známý podnik po letech zavírá, nesehnal personál

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina v Hlubočkách na Olomoucku končí. Navzdory sbírce, která proběhla v polovině února, restaurace zavírá po 13 letech provozu. Podnik znali lidé také mimo region, jelikož měl...

6. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Rybářský ples

ilustrační snímek

Český rybářský svaz, místní organizace Jablonec nad Nisou, zve všechny příznivce rybářství i společenských událostí na tradiční rybářský ples.

6. března 2026  11:40

U Opavy bude další obchvat. Obkrouží Otice, které nyní trápí kolony vozidel

Kolony se tvoří hlavně ve špičkách, kdy více vyjíždějí auta ze čtvrti Vysočany...

Blázinec, jedno auto za druhým. Tak popisuje provoz v obci starosta Otic na Opavsku Vladimír Tancík. Listopadové zprovoznění další části jižního obchvatu Opavy vyvede tranzit z východního okraje...

6. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Most ve Velké nad Veličkou, jenž v září 2024 poničila povodeň,letos nahradí nový

ilustrační snímek

Most v centru Velké nad Veličkou na Hodonínsku, který v září 2024 poničila extrémní povodeň, letos nahradí nový. Obec uzavřela smlouvu s firmou, která...

6. března 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

O ukradeném měšci

Zámek Sychrov je ideálním místem na rodinný výlet.

Víte, že pohádka může být i interaktivní zábavou? Přijeďte se podívat na příběh o lásce princezny a kominíka.

6. března 2026  11:29

Poštovní bál k poctě W. A. Mozarta

Liberecká radnice

Secesní kavárna Pošta v Liberci opět otevře tanci své krásné prostory – příchozí si zatančí na hudbu skladatelů spjatých s Vídní.

6. března 2026  11:20

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Po ženách se dnes představí také muži

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava. Ženský i mužský tým má zatím čtyři zástupce. Ve výběru nechybí bronzová medailistka z...

6. března 2026  11:08

Zvířecí záchranáři pečují o spáleného ježka, někdo mu zapálil zimní úkryt

V plzeňské záchranné stanici pro živočichy se starají o ježka, který má...

S blížícím se jarem přibývá ve zvířecích záchranných stanicích pacientů. V Plzni teď mají v péči ježka, který má ohořelou část bodlin. Zřejmě zimoval v hromadě větví a lupení, kterou se před pár dny...

6. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Tik Tik

Ilustrační snímek

Neobvyklá komedie o lidech trpících obsedantní neurózou - tedy „tikem“, pobaví v pátek návštěvníky Městského divadla v Turnově.

6. března 2026  11:01

Primátor Kladna chce nový útulek pro psy, reaguje na kritiku útulku Bouchalka

ilustrační snímek

Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) chce dát postavit útulek pro psy. Reaguje na kritiku soukromého útulku Bouchalka u Buštěhradu na Kladensku, který...

6. března 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Biatlon ve finském Kontiolahti 2026: Muže dnes čeká vytrvalostní závod, tým má jednu absenci

Michal Krčmář na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Biatlonisté se dnes poprvé po olympiádě představí ve „svěťáku“. Kvarteto Čechů čeká náročný vytrvalostní závod. Češi zároveň drží v Poháru národů šesté místo a budou chtít potvrdit stabilní pozici...

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.