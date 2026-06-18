Voda u pláže v nádrži Bystřička na Vsetínsku vykazuje krátkodobé znečištění

Voda u pláže v nádrži Bystřička na Vsetínsku vykazuje v tomto týdnu krátkodobé znečištění. Hygienici lidem doporučují, aby se zatím na tomto místě nekoupali. Zda je tam vodní rekreace bezpečná, či nikoliv, by mělo být zřejmé příští týden z dalších odebraných vzorků. ČTK to dnes řekla Eva Javoříková z krajské hygienické stanice ve Zlíně. Voda na dalších místech Zlínského kraje, kde hygienici její kvalitu sledují, je vhodná ke koupání.
Voda v části přehrady Bystřička má zhoršenou mikrobiologickou kvalitu. "Je tam krátkodobé znečištění, zřejmě vlivem dešťů, které mohly do vody něco spláchnout. Znovu se tam bude vzorkovat v pondělí 22. června a uvidíme, jaká bude situace," řekla Javoříková. Výsledky opětovného testování hygienici zveřejní za týden.
V nádrži Všemina, Luhačovické přehradě a ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku platí druhý stupeň z pětibodové škály kvality vody. Stejně je tomu v případě štěrkoviště v Novém Hrozenkově na Vsetínsku. Důvodem je nižší průhlednost vody, případně zvýšené množství chlorofylu v ní. Podle hygieniků je tam proto po koupání vhodné se osprchovat.
V dalších přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je voda tento týden podle hygieniků v naprostém pořádku. Platí to pro Štěrkáč v Otrokovicích na Zlínsku, lokalitu u hráze nádrže v Bystřičce a přehradu v Horní Bečvě na Vsetínsku, stejně jako pro přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku.
Postupně hygienici ve Zlínském kraji zveřejňují i výsledky měření od majitelů tří přírodních koupacích biotopů, v Modré na Uherskohradišťsku, Honěticích na Kroměřížsku a Prostřední Bečvě na Vsetínsku. Testy mají zatím k dispozici z posledního z nich, a to ze začátku června. Tehdy byla voda v Prostřední Bečvě bez jakýchkoliv závad.
Vodu bez jakýchkoliv závad hodnotí hygienici stupněm jedna, při pátém stupni je voda nebezpečná ke koupání, které se proto na místě v takovém případě zakazuje. Výsledky kontrol kvality vody zveřejňuje krajská hygienická stanice na svých webových stránkách.