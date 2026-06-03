Zlínský kraj půjčí dalších 40 milionů korun obcím u vodního díla Vlachovice

Milan Libiger
  15:52aktualizováno  15:52
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Obec Vlachovice plánuje výstavbu rodinného domu se třemi byty, což bude stát téměř 20 milionů korun. Chystá také investice do dětského hřiště, mostu či základní školy. Realizaci pomůže Zlínský kraj, který bezúročně půjčí 40 milionů korun obcím u budoucího vodního díla Vlachovice.
Vizualizace plánované podoby Vlachovické přehrady.

Vizualizace plánované podoby Vlachovické přehrady. | foto: Povodí Moravy

V blízkosti obce Újezd u Valašských Klobouk vznikne nová přehrada o objemu 29...
Letecký pohled na budoucí vlachovickou přehradu
Vizualizace budoucí přehrady Vlachovice, pohled na hráz.
Vizualizace budoucí přehrady Vlachovice, pohled na hráz
10 fotografií

„Máme rozjetých spoustu projektů,“ shrnul starosta Zdeněk Hověžák. Mezi nimi může vybrat ten, na který přispěje Zlínský kraj bezúročnou půjčkou.

Kraj loni nastartoval program Obec v nouzi, který se týkal obcí do 500 obyvatel. Šanov získal pět milionů na rekonstrukci multifunkčního domu a Držková dva miliony korun na opravu a doplnění chodníků při rekonstrukci cesty. Celkově se rozdělovalo 20 milionů korun.

Letos v únoru schválilo hejtmanství pokračování programu pro obce do tisíce obyvatel, do kterého dalo 40 milionů korun. Teď spouští třetí kolo, které je zaměřené na obce s 1 001 až dva tisíce obyvateli. Zahrnuty jsou do něho i ty, které jsou dotčeny plánovanou výstavbou nádrže Vlachovice. Vloží do něho opět 40 milionů korun.

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„Jejich investice nemusí mít přímou souvislost s výstavbou vodního díla. Uvědomujeme si, že to budou mít v mnoha věcech složitější. Toto je ze strany kraje vstřícné gesto,“ vzkázal náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela.

Obce jsou zapojené do memoranda k vodnímu dílu Vlachovice, v němž se řeší i pokrytí nákladů na jejich odkanalizování. Jde o Újezd, Vlachovice, Vysoké Pole, Loučka, Vlachova Lhota, Haluzice, Tichov, Drnovice a Valašské Klobouky. Budou mít mírnější podmínky a možnost širšího využití krajské půjčky

Peníze můžou jít na opravy a výstavbu obecních budov, kulturních a komunitních center, škol, školek, zdravotnického zázemí nebo veřejných prostranství, dopravní infrastruktury, kanalizace či veřejného osvětlení.

Starostům zatím chybí informace

„Zvažujeme, jestli budeme o peníze žádat. Byť je to dobrá pomoc, celková částka není tak vysoká, aby pokryla všechny žadatele,“ míní Hověžák.

Vizualizace plánované podoby Vlachovické přehrady.
V blízkosti obce Újezd u Valašských Klobouk vznikne nová přehrada o objemu 29 milionů metrů krychlových. (listopad 2024)
Letecký pohled na budoucí vlachovickou přehradu
Vizualizace budoucí přehrady Vlachovice, pohled na hráz.
10 fotografií

„Máme nachystané různé projekty a určitě to pro nás bude zajímavé. Kdyby program pokračoval v příštím roce, tak bychom ho využili,“ poznamenal starosta Valašských Klobouk Martin Bělaška.

Letos město žádat nebude, protože investice má naplánované v rámci rozpočtu. Klobouky potřebují řešit kanalizaci v části Smolina, jež bude vodním dílem dotčena. To bude aktuální za rok, či dva. Město také chce generel dešťových vod kvůli nádrži Vlachovice.

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Vysoké Pole hodlá umisťovat solární panely na základní školu a kulturní dům. Vlachova Lhota zase chystá opravu kulturního domu. Obě na to chtějí případně využít půjčku od kraje.

Starostové ale o novém programu většinou nemají mnoho informací a neznají ještě jeho podmínky. Podle Chmely však možnosti budou výhodné.

„Je to čerstvá věc, budeme o tom ještě rozesílat informace na obce,“ sdělil náměstek. „I pro kraj je to výhodnější. Když je to návratná forma podpory, pomůže se většímu množství obcí než při dotacích, kdy bývá více zájemců a nedostane se na všechny.“

Obce o tuto pomoc stojí

Program je vázaný na krajský rozpočet, takže se schvaluje na jeden rok. Chmela by ale chtěl, aby se dostal do střednědobého výhledu kraje. Nevyloučil ani zapojení větších obcí.

„Pravidla můžeme ještě rozšířit, aby mohl být okruh žadatelů širší,“ naznačil. „Zkušenosti z loňska ukázaly, že obce o tento typ pomoci stojí a dokážou díky ní zvládnout projekty, na které by samy peníze hledaly jen těžko.“

Obce, jichž se vodní dílo Vlachovice nedotýká, mohou žádat jen v případě, že jejich investice je vyvolaná investicí kraje, jde o mimořádný projekt anebo zásah vyšší moci, jako jsou třeba povodně, požáry či sesuvy. Žádosti můžou podávat od 12. června do konce roku. Jeden projekt může získat podporu od jednoho do sedmi milionů korun.

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