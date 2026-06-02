Nádrž ve Slušovicích čekají úpravy, má pojmout i desetitisíciletou vodu

Milan Libiger
  15:22aktualizováno  15:22
Přibližně půl století stará vodní nádrž na řece Dřevnici nad Slušovicemi, která zásobuje pitnou vodou přibližně 100 tisíc lidí, se dočká částečné rekonstrukce. Obyvatelé o zdroj vody nepřijdou, naopak by měli být lépe chráněni před případnou povodní.
Vodárenská nádrž Slušovice (2026) | foto: Povodí Moravy

Povodí Moravy chystá především úpravy přelivu, aby v případě extrémních dešťů nebo jiných nečekaných živelních událostí nádrž pojala až desetitisíciletou povodeň.

„Zcela zásadní pro posuzování bezpečnosti vodních děl je bezpečné převedení návrhové povodně, která u nich v minulosti byla na úrovni stoleté povodňové vlny. A dnešní zpřísněné standardy jdou až na úroveň tisícileté povodňové vlny,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

„Funkční objekty vodních děl podle aktuálních požadavků musí převést kontrolní povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté povodňové vlny,“ upřesnila.

K tomu pomůže větší kapacita přelivu a obnovení jeho betonové konstrukce. Úpravami projde také skluz a vývar, po nichž voda putuje z vodní nádrže do Dřevnice.

Podobné úpravy udělalo Povodí Moravy i na jiných vodních nádržích, jako jsou Letovice, Boskovice, Koryčany nebo Opatovice. Ve Slušovicích upraví i jílové těsnění, aby byla hráz vůči velké vodě odolnější.

Jana Kučerová, mluvčí Povodí Moravy

„Připravovaná rekonstrukce bude zahájena po zpracování projektové dokumentace, získání všech potřebných povolení, zajištění jejího financování a výběru zhotovitele,“ řekla Kučerová s tím, že odhadovaný termín zahájení je rok 2029.

Důležité je, že stavební práce nebudou mít vliv na provoz přehrady ani na zásobování obyvatel pitnou vodou. Předpokládané náklady jsou 150 milionů korun. „Částka však bude upřesňována a konečná výše vzejde z výběrového řízení na zhotovitele,“ poznamenala Kučerová.

Vodárenská zásobovací nádrž Slušovice je v nepřetržitém provozu od roku 1978. Vodu z ní pijí obyvatelé Zlína a dalších obcí v okolí. V největší hloubce má 30 metrů, zatopená plocha představuje 78 hektarů. Celkový objem je téměř 10 milionů kubíků a každou sekundu odtud odteče zhruba 150 litrů vody.

Desetitisíciletá voda má šanci statisticky přibližně 0,01 procenta, že se objeví v jednom roce. Jde o extrémně velkou povodeň. To ale současně neznamená, že nemůže nastat třeba i dvakrát během relativně krátké doby. Používá se jako „měřítko“ pro stavbu přehrad, mostů a protipovodňových opatření.

24. března 2026
