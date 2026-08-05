Volby by se v říjnu měly uskutečnit ve všech obcích ve Zlínském kraji

Komunální volby by letos v říjnu měly být ve všech 307 obcích ve Zlínském kraji. V žádné z nich se nestalo, že by nebyla podána alespoň jedna kandidátka. ČTK to dnes řekla vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru odboru kanceláře hejtmana Pavlína Nováková. Stejně tomu podle ní bylo také před čtyřmi lety, i tehdy byly kandidátky podány ve všech obcích.
Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Lhůta pro podání kandidátních listin skončila v úterý v 16:00. "Mám potvrzené, že všechny registrační úřady mají kandidátky pro všechny obce," řekla k aktuální situaci ve Zlínském kraji Nováková. Počet podaných kandidátních listin se podle ní v jednotlivých obcích různí. "Většinou ty malé obce mají jednu kandidátku, ale někde je toho víc," doplnila Nováková.
Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané kandidátní listiny obsahují všechny náležitosti, případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad. Do soboty 22. srpna rozhodnou o jejich registraci, případně o odmítnutí kandidátky.
V krajském městě Zlíně se v říjnových komunálních volbách utká devět politických stran a hnutí, stejně jako v roce 2022. V Kroměříži podalo kandidátku do letošních komunálních voleb 13 stran a hnutí, před čtyřmi lety jich bylo 12. V Uherském Hradišti bylo podáno osm kandidátek, v roce 2022 jich bylo deset. Ve Vsetíně je podaných kandidátek devět, shodně tomu bylo i před čtyřmi lety.