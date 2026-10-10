Volby v Kroměříži vyhrálo ANO, má osm mandátů, druhý je Hlas pro Kroměříž

Autor: ČTK
  20:44aktualizováno  21:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Komunální volby v Kroměříži vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Tentokrát získalo osm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů, o jeden víc než dosud. Starosta a lídr ANO ve městě Tomáš Opatrný ČTK řekl, že jednání o koalici zahájí hnutí ještě dnes. Druhý skončil Hlas pro Kroměříž s pěti mandáty. Třetí Zdravé Kroměřížsko bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 42,65 procenta voličů.

Na čtvrté příčce skončila kandidátka KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislých se třemi mandáty, rovněž tři zastupitele bude mít na pátém místě První volba pro Kroměříž a místní části, na jejíž kandidátce jsou zastoupeni někteří členové Pirátů. Šestí jsou Občanští demokraté a kroměřížské osobnosti se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí OK občané Kroměříže také se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončilo KM26 s jedním mandátem.

Z obhajoby volebního vítězství má Opatrný radost. "Beru to jako vysvědčení od voličů za to, jakým způsobem město vedeme a řídíme. Se vší odpovědností teď budeme přistupovat k tomu, abychom složili koalici a mohli dál pokračovat ve vedení a řízení našeho města," řekl starosta.

Nabízí se podle něj pokračování koalice na současném půdorysu. Partnery by v takovém případě pro ANO byli KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, Občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. Dohromady by taková koalice měla 16 křesel z 27. "V rámci koalice, kterou teď ještě na radnici stále máme, říkám, že se svými kolegy jsem spokojený. Myslím si, že jsme dobře tehdy zvolili koalici, takže v tomto bych neviděl důvod, proč koalici rušit nebo obměňovat. S tím, že ale máme prostor a možnost koalici ještě rozšířit, ale jak, to bude teprve předmětem dalších jednání," uvedl Opatrný.

Případné účasti v koalici na kroměřížské radnici se nevzdává ani lídr Hlasu pro Kroměříž Jaroslav Němec. V minulosti byl také starostou. "Kdybychom se vzdávali možnosti usednout v koalici, tak to neděláme," řekl ČTK. S volebním výsledkem subjektu, který vedl do voleb, je spokojený.

V komunálních volbách před čtyřmi lety získalo v Kroměříži první ANO 21,93 procenta a sedm mandátů. Druhá skončila kandidátka Jaroslav Němec - Nezávislí se čtyřmi mandáty. Třetí uskupení Právo Respekt Odbornost mělo dva zastupitele. Po dvou zastupitelích měla i KDU-ČSL a nezávislí, Zdravé Kroměřížsko, SPD, ČSSD, ODS, Piráti a OK občané Kroměříže.

Koalici utvořilo ANO, KDU-ČSL a nezávislí, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS, OK občané Kroměříže a Zdravé Kroměřížsko. Držela 17 z 27 křesel. Po letošním odchodu Zdravého Kroměřížska do opozice jich zůstalo 16. Tehdejší ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková totiž Zdravé Kroměřížsko opustila a v koalici zůstala.

Výsledky komunálních voleb v Kroměříži:

Strana Procenta Hlasy Mandáty

ANO 23,39 53.783 8

Hlas pro Kroměříž 17,22 39.601 5

Zdravé Kroměřížsko 11,22 25.807 3

KDU-ČSL/TOP09 10,41 23.930 3

První volba/Piráti 9,4 21.605 3

ODS 6,87 15.808 2

OK občané Kroměříže 6,78 15.582 2

KM26 5,67 13.029 1

SPD 4,29 9862 0

KSČM 2,15 4954 0

Svobodní 1,22 2805 0

Nezávislí 1,09 2501 0

DSZ 0,29 672 0

Zdroj: www.volby.cz

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