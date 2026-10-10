Volby v Uherském Hradišti vyhráli Hradišťáci, mají 8 mandátů, druhé je ANO

Komunální volby v Uherském Hradišti vyhráli Hradišťáci, získali osm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo ANO s pěti mandáty. Třetí Občanští demokraté a nezávislé osobnosti budou mít také pět zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb zveřejněných na webu www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 46,88 procenta voličů. Lídr vítězných Hradišťáků Michal Dvouletý dnes večer ČTK řekl, že uskupení zahájilo povolební diskuzi se všemi stranami, které ve volbách uspěly. Hodlá usilovat o post starosty.
Čtvrtá kandidátka TOP STAN!, na které jsou zástupci TOP 09 a STAN, má tři mandáty. Tři zastupitele budou mít na pátém místě také KDU-ČSL a nezávislé osobnosti. Šesté je Tož Hradiště s podporou Pirátů se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadili Nestraníci pro Hradiště s jedním zastupitelem.
Důvěry voličů si Dvouletý váží. "Mandát, který jsme dostali, je natolik silný, že to vnímám jako jasný vzkaz o tom, že lidé v Uherském Hradišti chtějí, abychom společně otočili tím pomyslným kormidlem, například s investičními prioritami a i tím, jak radnice dneska funguje, trošku jiným směrem. Určitě se chceme zhostit té svěřené důvěry," řekl Dvouletý.
Povolební vyjednávání již začala. "Už teď jsme zahájili diskuzi se všemi politickými stranami, které uspěly v letošních komunálních volbách. Věřím, že tím poměrně širokým průnikem programových priorit, které většina politických stran představovala v předvolební kampani, budeme schopni sestavit funkční vedení města, které naplní to, co od nás voliči očekávali. To znamená trošku nový styl práce, trošku jiné priority v investicích a trošku ten symbolický čerstvý vítr," uvedl Dvouletý.
O tom, jak by případná koalice s účastí Hradišťáků mohla vypadat, nechtěl zatím spekulovat. "Politika je trošku v těchhle chvílích jakousi divočinou. Vždycky všechny možnosti jsou ve hře," doplnil Dvouletý. Zároveň potvrdil, že za Hradišťáky je kandidátem na obsazení křesla starosty města.
Dosavadní dlouholetý starosta města Stanislav Blaha (ODS) a lídr Občanských demokratů a nezávislých osobností neskrýval z volebních výsledků rozčarování. "Hradišťákům se podařilo koncentrovat hlasy lidí, kteří byli nějak nespokojení. Beru to jako fakt a samozřejmě je to pro mě zklamání," řekl ČTK Blaha.
Šanci, že by se ODS i nadále mohla podílet na vedení města, však nevzdává. "Vždycky po uzavření volebních místností a po sečtení výsledků následuje druhé kolo komunálních voleb, jak já říkám. A to je o tom vytvořit koalici, která bude mít v zastupitelstvu většinu, takže to nás teď v následujících hodinách čeká," uvedl Blaha.
Před čtyřmi lety vyhrálo komunální volby v Uherském Hradišti uskupení Společně pro Hradiště, v němž byli zastoupeni členové ODS a TOP 09. Získalo 20,12 procenta hlasů a šest mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Šest křesel mělo i druhé hnutí ANO a třetí Hradišťáci. Čtvrtá KDU-ČSL a nezávislé osobnosti držela tři mandáty. Po dvou zastupitelích měli Nestraníci pro Hradiště a Piráti, stejně jako Hlas pro Hradiště, tedy kandidátka KSČM a SPD.
Volební účast ve městě v roce 2022 dosáhla 44,29 procenta. Koalici po volbách vytvořili Společně pro Hradiště, ANO, KDU-ČSL a nezávislé osobnosti a Nestraníci pro Hradiště. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu měla 17 křesel.
Výsledky komunálních voleb v Uherském Hradišti:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Hradišťáci 26,78 60807 8
ANO 19,87 45125 5
ODS 16,89 38353 5
TOP09/STAN 11,06 25108 3
KDU-ČSL 10,55 23946 3
Tož Hradiště/Piráti 7,54 17115 2
Nestraníci pro Hradiště 5,3 12024 1
Město generací 2,02 4591 0
zdroj: www.volby.cz