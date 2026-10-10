Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 41 členů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Z21 bude mít osm zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 45,61 procenta voličů.
Čtvrté Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šestý je Zlín srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadí SPD se dvěma zastupiteli.
Na pravděpodobném základu budoucí koalice ve Zlíně se v noci na dnešek dohodlo vítězné ANO s hnutím Zlín 21 a ODS. Do koalice však chtějí ještě přibrat další subjekt. Post primátora si nárokuje ANO, měl by jím být stejně jako v posledních dvou volebních obdobích Jiří Korec. Nikdo z partnerů to nerozporoval, řekl novinářům Korec.
Před čtyřmi lety vyhrálo ve Zlíně volby hnutí ANO, získalo 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v 41členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí Zlín 21 s 16,99 procenta hlasů a sedmi mandáty, sedm křesel získala i třetí ODS, která dostala 15,74 procenta hlasů. Čtvrtá SPD měla 9,36 procenta hlasů a čtyři mandáty. Po třech zastupitelích měla KDU-ČSL s TOP 09, hnutí STAN a Piráti. Lidovci s TOP 09 získali 7,57 procenta hlasů, STAN 7,33 procenta a Piráti 6,47 procenta. Voleb se zúčastnilo 42,99 procenta voličů. Hnutí ANO vytvořilo koalici s ODS, lidovci a Piráty, v opozici bylo hnutí Zlín 21, SPD a STAN.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 21,36 216640 10
STAN 20,12 204007 9
Z21 17,38 176222 8
Společně pro Zlín 11,21 113713 5
ODS 10,4 105457 4
Zlín srdcem a Piráti 7,16 72623 3
SPD 5,5 55791 2
PRO lepší Zlín 3,92 39754 0
Motoristé 2,95 29951 0
zdroj: www.volby.cz