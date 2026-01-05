Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal

„Muž středního věku po předchozím vzájemném sporu napadl nožem ženu, se kterou sdílel společnou domácnost. Útokem jí způsobil jedno bodné zranění hrudníku, kterému i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla,“ přiblížil mluvčí policie Radomír Šiška s tím, že vzájemný vztah muže a ženy nebude policie specifikovat.
Policisté muže, který se podle nich po zadržení k činu doznal, obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy.
„Muže, který byl zadržen v souvislosti s podezřením pro vraždu, jsem v neděli vzal do vazby. A to z vazebních důvodů podle písmene a a podle písmene c, tedy z obavy, že se pokusí o útěk anebo že bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán,“ vysvětlil soudce Petr Prokopius, který o vazbě rozhodoval a je i mluvčím soudu.
Po vazebním zasedání byl podle něj muž převezen do Vazební věznice v Olomouci.
Podle dostupných údajů se v České republice od začátku letošního roku staly čtyři vraždy. Od 1. ledna se policie zabývá případem, kdy byli v rodinném domě ve Stroupeči na Lounsku objeveni dva mrtví lidé. Zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu.
Rovněž na Nový rok v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku zavraždila podle kriminalistů žena svého přítele. Od soboty se kriminalisté zabývají vraždou na Strakonicku, jejíž obětí je žena středního věku. Policisté našli v objektu, kde se vražda stala, část ženina těla. Chybějící část vypátrali v neděli v řece Blanici.