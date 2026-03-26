Osmadvacetiletému Ihoru Kolisnychenkovi a třicetiletému Andrii Narytnykovi soud uložil trest za ublížení na zdraví spáchané ve spolupachatelství, výtržnictví a rvačku, původně jim hrozilo až deset let za mřížemi. Oba obžalovaní Ukrajinci tvrdili, že byli ke rvačce dvěma slovenskými bratry vyprovokováni a pouze se bránili.
Oba muže původně zlínský krajský soud potrestal třemi roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Vrchní soud při ukládání trestu přihlédl k řádnému životu obžalovaných před spáchaným skutkem, bezproblémovým poměrům obžalovaných v České republice i provokativnímu jednání poškozeného s bratrem vůči oběma obžalovaným Ukrajincům.
Proti rozsudku se kromě žalobce odvolal také obžalovaný Narytnyk, argumentoval mimo jiné nutnou obranou. Soud však jeho odvolání zamítl „Z provedeného dokazování soud prvního stupně správně uzavřel, že obžalovaní nejednali v nutné obraně a ani nelze jejich jednání posoudit pouze jako trestný čin rvačky,“ řekl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.
Nebyla to nutná obrana, přesto dostali Ukrajinci za smrt při rvačce podmínku
Situace před barem byla podle soudu klidná do příchodu poškozeného s bratrem, kteří začali slovně napadat obžalované. Poté nastaly dvě fáze bitky.
„Při rvačce měli navrch obžalovaní, kteří opakovaně pěstmi a kopy útočili do hlavy poškozeného. Podle intenzity útoku, množství a směřování úderů by bylo možné uvažovat o přísnější právní kvalifikaci, a to trestném činu těžkém ublížení na zdraví s následkem smrti, tomu však brání odvolání státního zástupce v neprospěch obžalovaných,“ doplnil Cik.
Konflikt vznikl před barem v luhačovické Masarykově ulici předloni 20. července. Podle obžaloby eskaloval z hádky související s válkou na Ukrajině.
Podle obžalovaných je bratři ze Slovenska provokovali, nadávali jim a vyhrožovali kvůli národnosti a údajně jim vyčítali, že neválčí na Ukrajině. Vyzývali je také, aby se vrátili do vlasti.
Během následující potyčky oba Ukrajinci podle spisu dvojici Slováků postupně uštědřili několik intenzivních úderů pěstí do hlavy a kopů.
Jeden ze Slováků při potyčce utrpěl krvácení do mozku, kterému na místě podlehl. Aktéry potyčky bylo i několik dalších lidí, kteří se jí snažili zamezit.
21. července 2024