Vsetín chce odstranit vizuální smog, chystá manuál o reklamních prvcích

Město Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Jana Raszková. Pro městské budovy a organizace bude dokument závazný. Pro místní firmy a podnikatele bude fungovat jako doporučený soubor principů.
"Chceme, aby Vsetín nezahlcovala agresivní a nevkusná reklama," uvedl místostarosta Petr Kudlík (ANO). "Proto nyní zpracováváme manuál vizuálního smogu, který doporučí ideální způsoby venkovní reklamy tak, aby nezahlcovala veřejný prostor," dodal.
Město, v němž žije zhruba 25.000 lidí, udělalo anketu o výdejních boxech a později komentovanou procházku pro veřejnost týkající se právě reklamy nebo výdejních boxů na veřejných prostranstvích. Ankety o výdejních boxech se zúčastnilo 471 respondentů. Většina boxy využívá a 38 procent dotázaných uvedlo, že jim vzhled a podoba boxů vadí.
Nejvíc stížností směřovalo na lokalitu v Rokytnici u Rotundy, Smetanovu ulici v lokalitách u Jednoty a u hotelu Vsacan, kde lidem vadí rušivé umístění boxů v těsné blízkosti prodejních budek.
"Obecně si občané také stěžovali na nejednotnost barev a velikostí," uvedla mluvčí s tím, že lidé chválili tmavozelené boxy splývající s okolím. "Zaznělo tak jasné přání, aby se barvy boxů maximálně přizpůsobovaly danému prostředí," dodala mluvčí. Výsledky ankety městu poslouží jako podklad pro jednání s provozovateli výdejních boxů a stanovení pravidel pro jejich budoucí umísťování na území Vsetína.
Vsetín sází na motivaci a prevenci. "Například do našeho dotačního programu na obnovu staveb jsme nově přidali podmínku, že příjemce dotace nesmí na fasádu nemovitosti instalovat žádné informační panely, reklamní poutače či plachty, a to po dobu pěti let od ukončení realizace projektu," uvedl místostarosta.