Pohodlnější cestování. Ve Vsetíně otevřeli terminál za bezmála čtyři miliardy

Petr Skácel
  10:12
Sledovat Metro na Googlu
Vsetínská radnice otevřela nové autobusové nádraží a opravenou přilehlou Nádražní ulici. Dopravní terminál vznikl hned vedle železniční stanice, která už má velkou přestavbu za sebou. Stavební práce trvaly pět let a přinesly řadu dopravních omezení.

„Jde o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v novodobé historii města. Výsledkem je moderní dopravní uzel, který zásadně zlepší komfort cestujících i plynulost dopravy,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Nově zde cestující mohou přestupovat z vlaku do autobusu a naopak, a to přímo na jednom společném nástupišti,“ dodal.

Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)
17 fotografií

Celková investice vyšla na skoro čtyři miliardy korun. Necelé tři miliardy korun stála stavba vlakového a autobusového nádraží a související infrastruktury. Na financování se podílely stát, evropské fondy, kraj a město. Zbytek zajistily soukromé firmy, jde například o nákupní galerii, bytový komplex na Deltě a vznikající Alzheimer centrum.

Nevyužívaná zastávka

Samotné autobusové nádraží stálo přes 200 milionů korun, z čehož dotace činila téměř 25 milionů, podíl Ředitelství silnic Zlínského kraje byl téměř 18 milionů korun.

Plná nástupiště, Slovenská strela i Masarykův vagon. Vsetín otevřel nové nádraží

Na nádraží je sedm stanovišť pro spoje příměstské dopravy a odstavná stání pro autobusy. MHD nově zastavuje přímo na Nádražní ulici a na autobusové nádraží nejezdí. Přibyly další linky, některé stávající změnily trasu nebo číslo a vznikly nové zastávky. Mezi nimi měla být i zastávka v ulici Na Deltě, kterou již město vybudovalo. Postavili se proti ní ale obyvatelé, a Čunek tak oznámil, že se využívat nebude.

„Projektanti si mysleli, že novou zastávku do sítě MHD zapojí už teď. Ale protože to nikdo z tamějších lidí nežádal, byla to z jejich strany chybná úvaha. A tu jsme změnili,“ prohlásil.

Zastávka i autobusový záliv však na místě zůstanou. „Jejich potřebnost do budoucna jistě bude v souvislosti s jízdními řády MHD. U této zastávky se navíc budou stavět další budovy s 200 byty a Alzheimer centrum,“ doplnil Čunek.

Chystají se i další změny

Radnice nyní dokončuje proměnu prostoru naproti restauraci Na Špici, kde vzniká cyklistická zóna. Ještě letos bude hotová stavba části cyklostezky vedoucí podél Nádražní ulice mezi dopravním terminálem a křižovatkou s ulicí Svárov.

Prodloužení čeká v budoucnu i celou Nádražní ulici, jejíž součástí má být část mezi okružními křižovatkami u polikliniky a před hypermarketem Albert v ulici Generála Klapálka. Na projektu budou spolupracovat město a kraj. Počítá s výstavbou silnice pro motorovou dopravu a nového přemostění Vsetínské Bečvy, vybudováním cyklostezky, chodníků či protihlukových stěn.

Parkování pro 300 vozidel

Už od ledna je u nádraží v provozu nový parkovací dům s kapacitou více než 300 míst. Majitelem objektu je Správa železnic (SŽ). Je určený převážně veřejnosti využívající přestup na hromadnou dopravu.

„Zároveň jej mohou využít i místní rezidenti a firmy k dlouhodobějšímu pronájmu parkovacích stání,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Moc asfaltu, chybí zeleň, prostor je rozpálený. Lidé kritizují nové nádraží ve Vsetíně

„Nový parkovací dům nám extrémně pomohl. Lidé už teď nemohou říct, že nemají kde zaparkovat. Od centra je vzdálený 250 metrů a má přívětivé ceny,“ řekl Čunek. „Možností je také využívat podzemní parkoviště pod obchodní galerií, kde jde v případě nákupu zaparkovat na určitou dobu zadarmo.“

Základní hodinová sazba krátkodobého stání v parkovacím domě je 20 korun a účtuje se za první tři hodiny. Zbytek do konce dne je zdarma. Za den tak lidé zaplatí jednorázově maximálně 60 korun.

Majitel galerie se obává vody

Změny na Nádražní ulici se dotýkají také přilehlé Smetanovy obchodní galerie. Povrch ulice se totiž po stavebních úpravách zvýšil a podle Jaroslava Valy, předsedy představenstva společnosti Valatrans, která je majitelem galerie, tím vznikl zásadní problém.

Starým nádražím ve Vsetíně otřásly výbuchy, pak se do zdí zakousl bagr

„Domnívám se, že pokud dojde k silnějším srážkám, hrozí zaplavení trafostanice, která má dveře u zmíněného chodníku, a také podzemního parkoviště. To by byl obrovský problém,“ uvedl Vala.

Podle něj dosud platilo, že když prší, voda tekla směrem od galerie a ‚přepadala‘ na původní silnici. Teď však nemá kam odtéct. „Vznikl tady malý žlab, ten je ale nedostatečný,“ podotkl Vala. Upozornil, že Nádražní ulice je nyní o zhruba deset centimetrů vyšší a vznikl u ní nový obrubník, který žene vodu ke zmíněné trafostanici.

Zdržení a komplikace

Valatrans už během stavby písemně upozornil město, že nedodržuje podmínku ve stavebním povolení, kdy se nesmějí změnit odtokové poměry v místě. Reakci však neobdržel. „Radnice navíc bez našeho souhlasu v dubnu neoprávněně rozebrala zámkovou dlažbu na našem pozemku. To způsobilo, že zásobovací auta poškodila fasádu galerie, protože při svém pohybu měla méně prostoru,“ dodal Vala.

Spojem jezdí přes hranici jen tři pasažéři, přesto kraj dopravu hájí. A vyjede další linka

Podle Čunka došlo k tomu, že autobusové nádraží projektovala jiná společnost, než tomu bylo u vlakového nádraží. „Oba projektanti měli koordinátora, ale geodet jim určil výškový rozdíl jinak,“ sdělil.

Vzniklo tak tříměsíční zdržení a komplikace v podobě víceprací v řádu milionů korun. „Budeme je požadovat proplatit od těch, kteří udělali projekt špatně,“ naznačil Čunek. „Teď jsme ale potřebovali všechno dokončit. Je tam větší sklon, nyní se dělaly i úpravy kanalizace, aby v případě velkého deště odvedla vodu,“ dodal s tím, že tento týden obdržel dopis od Valy. „Budeme s ním jednat,“ konstatoval.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz ve Škrétově ulici má být obnoven v první polovině září. Změna se dotkne linek 11 a 13, přímé...

Do škol ve Zlínském kraji nastoupilo méně dětí. Ubývá prvňáčků i studentů

Prvňáci nastupují do ZŠ Slovenská ve Zlíně. (1. září 2026)

Hodně napilno měl v pondělí ráno Pavel Macek, ředitel Základní školy Slavičín. V 7.45 hodin zahájil školní rok v budově K Hájenkám, poté přejížděl do školního objektu na ulici Osvobození, kde na...

1. září 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Záchranáři v Královéhradeckém kraji řešili v létě více alergií i úrazů na kole

ilustrační snímek

Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji měli o prázdninách téměř 12.000 výjezdů, meziročně o devět procent více. Operační středisko přijalo téměř...

1. září 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Hlučínskou školu pro handicapované žáky čeká rok v provizoriu

ilustrační snímek

Handicapovaní žáci ze Základní školy Generála Svobody v Hlučíně zahájili nový školní rok v provizorních prostorách. Škola pro děti s mentálním postižením,...

1. září 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

Kvůli nové trati s tunelem upravili v Brně smyčku tramvají, jezdí opačným směrem

Tramvajová smyčka Ečerova v brněnské Bystrci je po modernizaci, která umožní...

Tramvaje začaly v úterý v Brně po více než dvouměsíční výluce jezdit znovu do bystrcké smyčky Ečerova. Dělníci ji přes léto připravili na to, že z ní bude možné za rok pokračovat po nové trati na...

1. září 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Telly zafixuje cenu na celý život: sleva 20 % na balíčky

1. září 2026  13:42

Řidič otáčel kamion a uvázl v příkopu, souprava zablokovala silnici

Nešikovný řidič při otáčení zablokoval kamionem silnici a uvázl v příkopu....

Nešikovný šofér kamionu v pondělí večer zaměstnal policisty i pracovníky vyprošťovací firmy. Pokoušel se tahač s návěsem otočit na silnici druhé třídy. Nepovedlo se mu to, souprava uvázla napříč...

1. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Velké slučování. V ostravských školkách už ubývá dětí, volných míst jsou stovky

První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v...

Přes tři tisíce prvňáků, dohromady dvacet tisíc dětí. Ostravské školy po prázdninách vítají své žáky. Do lavic prvních tříd dokonce usedá o 160 prvňáků více než loni. Snižování porodnosti a pokles...

1. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Vnitro navrhlo soudu, aby zrušil část vyhlášky středočeského Pavlova o odpadech

ilustrační snímek

Ministerstvo vnitra navrhlo Ústavnímu soudu (ÚS), aby zrušil část vyhlášky Pavlova na Kladensku, která stanovila slevu z místního poplatku za odkládání...

1. září 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Tragédie dvou mladých lidí, osmnáctiletý šofér smrtelně zranil dvacetiletou chodkyni

Tragické nehoda se stala v ulici Stará Kysibelská v Karlových Varech.

Policisté hledají svědky tragické nehody, která se v sobotu odpoledne stala v Karlových Varech. V ulici Stará Kysibelská srazil teprve osmnáctiletý řidič na přechodu pro chodce o dva roky starší...

1. září 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

OBRAZEM: Hlávkův most je opravený. Věděli jste, jaké detaily stavba skrývá?

Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026)

Po prázdninové rekonstrukci se opět plně otevřel provoz na Hlávkově mostě, vrátila se i tramvajová linka. Práce se zaměřily na nezbytné zesílení zákrytových (přechodových) desek v prostoru mezi...

1. září 2026  13:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínská střední škola otevřela zrekonstruovaný domov mládeže, zájem o něj roste

ZlĂ­nskĂˇ stĹ™ednĂ­ Ĺˇkola otevĹ™ela zrekonstruovanĂ˝ domov mlĂˇdeĹľe, zĂˇjem o nÄ›j roste

Přestavěný domov mládeže dnes při začátku školního roku otevřela Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín. Jde o baťovskou...

1. září 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Dny evropského dědictví zpřístupní v Pardubickém kraji desítky památek

ilustrační snímek

Při Dnech evropského dědictví (EHD) bude v září v Pardubickém kraji otevřeno skoro 70 památkových objektů. Téměř třetina z nich není veřejnosti běžně...

1. září 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.