„Hlavní myšlenkou zřízení energetického společenství je snížit náklady za spotřebu energií v městských budovách,“ sdělil vsetínský starosta Jiří Čunek.
„Například městská sportoviště, lázně a zimní stadion mají velmi vysokou spotřebu. Proto jsme se rozhodli budovat postupně na budovách v majetku města fotovoltaické elektrárny,“ doplnil.
Město má solární panely na základní škole a mateřské škole v Rokytnici, na objektu dětské skupiny Domeček v Luhu a další buduje na přístavbě městských lázní.
Vsetín chce založit společenství a vyrábět energii pro sebe i pro lidi
Ve stadiu příprav jsou fotovoltaické elektrárny na Základní škole Ohrada, na Domu kultury a plánují se i na dalších městských budovách. Velká elektrárna má vyrůst na městských pozemcích na Bobrkách.
„Přebytky elektrické energie vyrobené fotovoltaickými elektrárnami budou moci jeho členové spotřebovávat za výhodnějších podmínek, než kdyby silovou elektřinu kupovali z veřejné sítě,“ upozornil místostarosta Jiří Růžička, který je i předsedou energetického společenství.
V něm jsou od počátku všechny městské společnosti a dva soukromí majitelé fotovoltaických elektráren. Do konce letošního roku se bude fungování společenství dolaďovat a od toho příštího by se do něho mohli připojit další občané a další firmy.
Vsetín chystá společenství, elektřina zlevní. Profitovat bude i veřejnost
„Lidé se na to ptají, ale říkáme jim, ať ještě počkají. Hodně lidí má na střechách domů solární panely a má i energetické přebytky,“ nastínil Čunek.
Město si aktuálně nechává zpracovávat projekt, který mu řekne, kolik energie která organizace spotřebuje a kolik by se mohlo dostat mimo společenství.
„Přebytek bychom chtěli poskytovat občanům nebo fabrikám, abychom spotřebovávali naši energii, která bude levnější,“ řekl Čunek.
Také Zlín chce profitovat ze sdílené elektřiny
Energetické společenství letos založil i Zlín, nejdříve jen pro městské společnosti, později se do něho budou moci připojit i další výrobci energie i spotřebitelé. Nikoliv ovšem jednotliví obyvatelé Zlína, ale minimálně společenství vlastníků.
Město také buduje solární elektrárny na střechách svých budov, například Tepla Zlín, Energocentra I a II a na 7. základní škole v Kvítkové ulici. Naposledy zprovoznila jednu na střeše Domova pokojného stáří na Jižních Svazích.
„Vyrobená elektrická energie je využívána k pokrytí části provozní spotřeby těchto objektů, pohonu technologií centrálního vytápění a také je sdílena v rámci projektu komunitního sdílení,“ sdělila koordinátorka zlínského energetického společenství Drahoslava Smetanová. „Sdílení elektrické energie z obnovitelných zdrojů je další aktivita, která přinese ekonomické výhody odběratelům i výrobnám.“
Města cílí na vlastní energii. Společenství budou otevřená lidem i firmám
Město plánuje, že by na dalších budovách vybudovalo do dvou let solární elektrárny o výkonu alespoň 2 tisíc kWp (kilowattpeak – jednotka špičkového výkonu solárních systémů), ve kterých by ročně vyrobilo energii za šest milionů korun.
Aktuálně panely umisťuje na střeše městských lázní, další budou na divadle či 16. základní škole na Jižních Svazích.
V Uherském Hradišti a Kroměříži energetická společenství zatím zakládat nechtějí, protože nemají dostatek alternativních zdrojů pro výrobu elektřiny.