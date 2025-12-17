Úleva. Lidé ve Vsetíně se díky nové křižovatce dostanou snadněji do nemocnice

„Poslední roky jsou pro motoristy i chodce při pohybu v centru města náročné. Rozsáhlá dopravní omezení související nejprve s přestavbou železniční stanice a poté s navazujícími investičními aktivitami v zanádraží i přednádraží musíme vstřebávat již téměř čtyři roky,“ připomněl starosta Jiří Čunek.
Vsetínská radnice buduje spolu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje novou dopravní infrastrukturu před železniční stanicí a parkovacím domem.
|
Vsetín mění centrum. Za nádražím staví čtvrť spojenou s okolím podchodem
Jde o narovnání Nádražní ulice a stavbu autobusového nádraží vedle vlakového nádraží a okružní křižovatku před poliklinikou včetně jejího propojení s parkovacím domem. Část posunuté Nádražní ulice je již otevřená a slouží pro příjezd do nemocnice.
Stavební práce nyní finišují v místě vznikající okružní křižovatky před poliklinikou.
„Spolu se zprovozněním křižovatky se motoristům otevřelo také propojení okružní křižovatky se Smetanovou ulicí a je tudy opět možné jezdit do areálu Vsetínské nemocnice,“ podotkl Čunek. Objízdná trasa kolem Smetanovy obchodní galerie skončila a šoférům se díky tomu výrazně uleví.
|
Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa
Práce budou pokračovat v Nádražní ulici mezi obchodní galerií a dopravním terminálem. „Rozsah stavebních prací se zde oproti plánu rozšířil, a to spolu se souvisejícími technologickými postupy znamená, že tuto část Nádražní ulice bude možné zprovoznit až v příštím roce,“ uvedl starosta.
Během něj bude dobudované také autobusové nádraží a přístupové cesty z okružní křižovatky u polikliniky do parkovacího domu, který nabídne 330 míst. U okružní křižovatky se doteď jezdilo kyvadlově a provoz řídily semafory.
|
5. února 2025