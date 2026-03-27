„Násilník muže několikrát udeřil. Důvodem byla snaha získat peníze popřípadě jiné cennosti, což se nakonec i podařilo, neboť si muž z bytu odnesl kromě finanční hotovosti i různou drobnou elektroniku,“ popsal tiskový mluvčí policie Petr Jaroš.
Majiteli bytu tím způsobil celkovou škodu za více než deset tisíc korun. „Úředně řečeno užil násilí proti jinému v úmyslu zmocnit se cizí věci,“ upřesnil Jaroš.
Napadený muž přepadení oznámil až po několika dnech, přesto se vsetínským kriminalistům povedlo rychle násilníka ztotožnit a vzápětí i vypátrat. Osmnáctiletý mladík se pod tíhou důkazů doznal a nyní je podezřelý ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.
„Za to mu hrozí až několikaletý trest odnětí svobody,“ doplnil mluvčí policie.