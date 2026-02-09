„Velké parkoviště je i vedle pod galerií, ale je dobře, že přibylo další. Jen je škoda, že maximální výška je jenom 1,8 metru, větší rodinná auta tam nevjedou,“ řekl vsetínský řidič Radim Zbranek.
„Parkovací dům je převážně určený pro veřejnost využívající přestup na hromadnou dopravu. Zároveň jej ale mohou využít i místní rezidenti a firmy k dlouhodobějšímu pronájmu parkovacích stání,“ sdělil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.
Hodina parkování vyjde na 20 korun a účtují se jen první tři hodiny, zbytek do konce dne je zdarma. Každých dalších započatých 24 hodin pak stojí rovněž 60 korun. Dlouhodobé stání je možné v denním režimu od 5 do 19 hodin, měsíčně vyjde na 800 a ročně na 6 500 korun. Celodenní stojí 1 500 korun za měsíc a 12 tisíc za rok.
„Objekt je vybaven dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Zpočátku čtyřmi a podle potřeby se mohou rozšiřovat,“ dodal Gavenda.
Vsetínská radnice na konci roku zprovoznila novou okružní křižovatku u polikliniky, na niž je vjezd i výjezd z parkovacího domu napojen. Teď pokračuje s rekonstrukcí Nádražní ulice v úseku mezi dopravním terminálem a Smetanovou obchodní galerií. Staví také nové autobusové nádraží, oboje má být hotové do léta.
„Navázat na ně chceme ještě letos stavbou části cyklostezky vedoucí podél Nádražní ulice mezi dopravním terminálem a křižovatkou s ulicí Svárov,“ konstatoval starosta Jiří Čunek.
