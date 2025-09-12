Vyžadovalo to totiž dobře odhadnout rychlost přijíždějících vozidel.Teď už se toho obávat nemusejí. Na křižovatce vytížených silnic I/57 a I/69 vznikla takzvaná rampa Mostecká, na kterou v pátek poprvé vyjela auta.
Šoféry pohodlně navede dvěma směry: při jízdě od Valašského Meziříčí sjedou dolů na okružní křižovatku ve vsetínské části Rokytnice. Ve směru ze Vsetína na Horní Lideč zase odbočí na stávajícím místě tak, jak jsou dlouhá léta zvyklí, ale už to bude bez křížení.
„Díky vybudování dvou nových větví křižovatky silnic I/57 a I/69, zcela zmizela nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Kromě zajištění větší bezpečnosti se nyní zlepší i plynulost dopravy,“ přiblížil Karel Chudárek, ředitel zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).
|
Úpravy „křižovatky smrti“ ve Vsetíně finišují, komplikací byl nestabilní svah
Součástí projektu byla i výstavba zmíněné okružní křižovatky, vybudování nových autobusových zastávek a úpravy místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch. Silničáři společně s městem také postavili novou příjezdovou cestu ke sportovní hale.
Práce na úpravách křižovatky začaly v roce 2022, stavba stála 220 milionů korun bez DPH.
„Zlepší se dopravní situace, průjezdnost Vsetínem a především bezpečnost. Ne nadarmo se této křižovatce říkalo křižovatka smrti,“ poznamenal starosta Jiří Čunek.
Řada nebezpečných situací
Policie tady v uplynulých letech vyšetřovala několik dopravních nehod s různými následky.
Poslední smrtelná bouračka se podle dostupných informací stala před deseti lety, kdy sedmatřicetiletý řidič osobního vozidla Audi vyjížděl z vedlejší na hlavní silnici. Nedal přitom přednost kamionu s přívěsem, který jel po hlavní cestě směrem na Valašské Meziříčí. Na místě zemřel.
„Nejde ani tak o počty dopravních nehod, ale o celkovou bezpečnost místa. Nepochybně zde mnozí řidiči zažili nebezpečné situace, které jen souhrou okolností dopravní nehodou neskončily,“ upozornil Petr Jaroš, vrchní inspektor krajské policie. „Úprava tohoto úseku bezesporu povede nejen k daleko vyšší bezpečnosti, ale i přehlednosti a plynulosti provozu,“ dodal.
Úleva i pro kamiony
Novinku přivítaly i firmy, které zajišťují kamionovou dopravu. „Pro těžká auta je to obrovské plus, jen to mělo být už dávno,“ konstatoval předseda představenstva společnosti Valatrans Jaroslav Vala. „Na místě vznikaly ve směru od Vsetína často kolony. A když se kamiony v zimě zastavily a musely čekat, tak byl často problém, aby se do kopce rozjely.“
|
Svah pod silniční rampou je v pohybu, stavba nové křižovatky se zpozdí
Jde o další vylepšení silnice mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. „Teď už jen, aby se konečně dostavěl obchvat Valmezu. Dopravní spojení ze Vsetína na Hranice a Olomouc je tragické,“ posteskl si Vala.
Obchvat Valašského Meziříčí má od léta platné územní rozhodnutí a ŘSD tak může pokračovat v přípravě stavby. Měřit bude 6,6 kilometru a vyjde na 3,1 miliardy korun bez DPH.
„Po nabytí právní moci územního rozhodnutí budeme pracovat na získání stavebního povolení s následným výběrovým řízením na dodavatele. Zahájení stavby aktuálně předpokládáme v roce 2029 s uvedením do provozu v roce 2032,“ uvedl Chudárek.