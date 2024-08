Nenápadné otvory v nové fasádě vsetínské školky pomohou chráněným rorýsům

Zhruba rok trvající práce na rozsáhlé rekonstrukci areálu mateřské školy ve vsetínské Rokytnici jsou u konce. Proměna školky, která získala nový plášť i technologie, vyšla na zhruba 34 milionů korun. Vsetínská radnice by však opravy nemohla provést, nebýt nenápadného detailu.

V novém plášti budov se totiž objevilo několik drobných otvorů. Jde o speciální vestavěné budky, které budou sloužit rorýsům a netopýrům.

„Rorýsi patří ke zvláště chráněným druhům ptáků a v Rokytnici je jejich významné hnízdiště,“ vysvětlil ochránce přírody a ornitolog Miroslav Dvorský, který v rokytnické školce dělal biologický průzkum. „Pro stavební zásah byla proto potřeba výjimka, která spočívala v zachování hnízdních možností pro tyto ptáky.“

Pokud by stavbaři při opravách na ptáky nemysleli, znamenalo by to, že populaci těchto vzácných živočichů v této lokalitě ohrozí.

„Rorýsi jsou vázáni na lidská obydlí. Často přebývají v odvětrávacích šachtičkách. Občas při opravách docházelo k tomu, že se vletový otvor zazdil a ptáci neměli kudy vyletět,“ upozornil Dvorský.

Podle něj je v těchto případech možné udělat budky přímo v zateplení, jak je tomu ve Vsetíně, nebo postavit klasické venkovní budky pod střechou. Vestavěné tříkomorové budky však působí nenápadně a chránění živočichové, mezi něž patří i netopýři, je mohou využívat dlouhodobě.

„Stavbaři si s tím dnes umí poradit a v Rokytnici to dopadlo velmi dobře. Bude tu moci hnízdit až osmnáct druhů ptáků,“ zmínil ornitolog.

Na Vsetínsku se rorýsi nevyskytují úplně výjimečně, ale bez podobných opatření by jejich hnízdiště zanikala.

Mateřská škola v Rokytnici se opravovala od loňského léta.

„Práce zahrnovaly zateplení pláště budov, výměnu oken a dveří, instalaci stínicí techniky a nuceného větrání s rekuperací tepla,“ informoval místostarosta Vsetína Jiří Růžička. „Na střechu jednoho z pavilonů byla také umístěna fotovoltaická elektrárna doplněná o baterie pro akumulaci vyrobené elektřiny.“