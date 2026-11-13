Město Vsetín nechalo vysadit 24.300 cibulek různých druhů květin. Vysazuje také 47 stromů, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Jana Raszková. Ovlivnit vzhled města mohou lidé do konce listopadu také hlasováním v participativním rozpočtu.
Cibule rostlin nechalo město vysadit na několika místech s celkovou plochou 320 metrů čtverečních. "Vybrány byly tři různé směsi tvořené několika odrůdami narcisů a tulipánů. Obyvatelé i návštěvníci města se tak mohou na jaře těšit na pestrou kombinaci barev, která bude zdobit veřejná prostranství," uvedl správce městské zeleně Petr Mikulík. Nákup a výsadba cibulovin stály 160.000 korun.
Město nechává vysadit také 47 stromů, které nahrazují dřeviny pokácené od loňského listopadu do letošního března. "Vysazovány jsou javory, jírovce, muchovníky, třešně, duby a jilmy. Nové stromy se umisťují do nejbližších vhodných lokalit, tedy především do míst, kde byly původní dřeviny odstraněny," uvedl Mikulík. Největší část výsadby podle něj připadá na Sychrov, Luh a Ohradu. Stromy stály 152.000 korun.
Vzhled města mohou obyvatelé ovlivnit také prostřednictvím participativního rozpočtu. Do konce listopadu mohou vybírat mezi instalací deseti betonových ping-pongových stolů na různých místech a proměnou nevyužité plochy před Základní školou Luh na místo pro setkávání a odpočinek. Participativní rozpočet je ve městě sedmým rokem, rozděluje se v něm milion korun z rozpočtu města.
Participativní rozpočet mají ve Zlínském kraji i další města. Například Zlín, který rozděluje sedm milionů korun, Valašské Meziříčí na Vsetínsku nebo Otrokovice na Zlínsku a Kroměříž.