Mobily do krabic. Nařízení Vsetína ve školách pokulhává, město nedodalo skříňky

Naposledy skrolovat nová videa, poslat smajlíka, dát lajk a vypnout. A místo do tašky, odložit do krabice. Žáci na ZŠ Sychrov, která je jednou ze šesti základních škol ve Vsetíně, dnes poprvé museli svůj mobilní telefon na celé vyučování odevzdat učitelce.

„Ne, že bych se do něj potřeboval dívat, ale vadí mi, že ho nebudu mít u sebe. My mobily nesmíme používat už několik let, ani o přestávce. Ale byl jsem radši, když jsem věděl, že ho mám vypnutý u sebe v bezpečí. Tohle se mi moc nelíbí,“ reagoval na novinku jeden z žáků deváté třídy.

Stejně jako jeho spolužáci ale musel ve třídě pět minut před první hodinou uložil mobil do společné krabice a učitelka si v seznamu odškrtla, že zařízení odevzdal. Asistentka pedagoga pak krabici zamkla do skříňky ve třídě. K mobilu se žáci znovu dostali až po vyučování.

ZŠ Sychrov je jednou z mála vsetínských škol, která opatření hned druhý den nového školního roku uvedla do praxe. Vzhledem k tomu, že radnice školám dosud nedodala slíbené zamykatelné skříňky speciálně určené pro mobilní telefony, situace je různá a nejednotná.

„My jsme nechtěli vymýšlet dvojí pravidla a měnit je až po dodání skříněk. Proto jedeme podle pravidel nově schváleného školního řádu, jen jsme nastavili provizorní řešení,“ vysvětlila ředitelka Pavlína Planková s tím, že žáci budou telefony zatím dávat do krabice a ta bude zamčená ve skříňce.

Mobily pod zámkem? Jen někde

Například na ZŠ Luh, Rokytnice a ZŠ Trávníky ale novinku zavedou až ve chvíli, kdy budou mít k dispozici speciální boxy.

„Do té doby platí to, co dosud, tedy, že žáci si mobilní telefon vypínají se vstupem do školy a zase si ho zapnou, až školu opouštějí. Během té doby mají telefony uložené v aktovkách,“ upřesnil ředitel ZŠ Trávníky Libor Slováček.

Naopak na ZŠ Ohrada školáci na druhém stupni už dnes nechávali mobily zamčené ve svých osobních šatních skříňkách. Město tam pořídilo nové bezpečnostní zámky. Prostor také hlídá kamerový systém.

„Máme to zabezpečené dobře i proti krádeži. Děti do šaten během vyučování nesmí. Dnes ráno jsem sledovala, jak se k tomu nařízení staví a jestli skutečně všichni mobil ukládají do skříňky a bylo to bez zádrhelů,“ popsala ředitelka Helena Slováková.

Do vlastních skříněk si telefony zamykají i starší děti na ZŠ Integra, na dolním stupni se čeká na skříňky.

Boxy by měly umožnit, aby každý žák vložil mobil do samostatné přihrádky s jedinečným číslem. Celý box pak učitel zamkne a klíč vloží do dalšího boxu s číselným kódem.

„Já jsem ráda a souhlasím s tím. Mám dceru ve třetí třídě, a když jsem jí kdysi doma půjčila mobil, tak jsem ji od něj nemohla dostat. Svůj vlastní zatím nemá, takže si ani žádný nosit nebude,“ zhodnotila mladá žena, která vedla dceru do školy.

Starší děti mají o své telefony strach

Starší žáci novinku moc nevítají. Někteří v nařízení nevidí smysl a pro jiné se celkem nic nemění, protože zákaz používání mobilů platil i v minulých letech. Další už přemýšlejí, jak by se dal obejít.

„Já jsem si zvykla mobil nevytahovat ani o přestávce, a i když to někdo udělal, tak hrozilo, že mu ho učitel zabaví. Bavily jsme se s holkama, že teď máme spíš strach, aby se nám s ním něco nestalo nebo aby se do něj někdo nedostal,“ svěřila se jedna ze vsetínských školaček.

„My jsme se doma rozhodli, že synovi mobil do školy nedáme,“ reagovala na novinku maminka devítiletého žáka.

Zároveň ředitelé zdůrazňují, že sice zavádějí nové pravidlo, ale zároveň chtějí, aby ho děti pochopily a vzaly za své.

„Dnes si ve třídách vysvětlovali, jaký to má význam. Když po nich chceme, aby pravidlo respektovali, tak jim ho musíme vysvětlit. Musejí znát fakta a sami v tom vidět smysl,“ upozornil ředitel ZŠ Integra Jan Novotný.

S mobily chceme pracovat dál, míní ředitelka

Školy také dál chtějí pokračovat ve využívání mobilních telefonů v některých předmětech, a to kvůli vyhledávání informací, odesílání textů, interaktivním kvízům a podobně.

„Hodně jsme o tom mluvili i v minulosti, protože kyberšikana je závažná problematika. V práci s mobily ale budeme pokračovat. Všichni zastáváme názor, že odebrat telefon je to nejjednodušší, ale k ničemu to nevede. Musíme děti naučit s ním pracovat, aby věděly, k čemu je používat, jak jde telefon i sociální sítě zneužít. To je náš hlavní úkol,“ zdůraznila Planková.

O plošném odevzdávání mobilních telefonů na školách rozhodli vsetínští radní v červenci. Tehdy také objednali speciální boxy. Za celkem sto kusů potřebných do tříd ve všech základních školách zaplatí město 155 tisíc korun. Za bezpečnostní zámky pro jednu školu 168 tisíc. V srpnu firma oznámila, že má zboží vyprodané a dodá je na začátku září. Teď to vypadá, že boxy budou někdy v polovině měsíce.

„Nařízení všechny školy přijaly a souhlasily s tím, to je podstatné. A důležité je, že ho začnou uplatňovat už teď a ne až za rok,“ konstatoval starosta Jiří Čunek.