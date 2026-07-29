Vsetín využívá letní prázdniny k opravám škol, dá na ně desítky milionů korun

Vsetínská radnice využívá letní prázdniny k opravám a modernizaci škol. Dá na ně desítky milionů korun. Největší akcí letošního roku, pokud se škol týká, je oprava střechy celého komplexu Základní školy Ohrada za 32 milionů korun, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Jana Raszková.
"Součástí této probíhající investiční akce v hodnotě 32 milionů korun včetně DPH je také instalace fotovoltaických panelů na zhruba dvou třetinách plochy opravované střechy, které mají škole přinést úspory na nákladech za energie ve výši až jeden milion korun ročně," uvedl místostarosta Jiří Růžička (KDU-ČSL). Práce budou hotové do konce října.
Druhou nejvýznamnější letošní akcí je modernizace venkovního hřiště Základní školy Rokytnice. Práce tam začaly v polovině července, hotovo bude podle plánu v listopadu. "Rokytnická škola je poslední z městských základních škol, která ještě nemá modernizované venkovní hřiště. Letos se ho tedy po dlouhých letech dočká," uvedl Růžička. Náklady jsou 16,5 milionu korun. Ve stejné škole se v létě také rekonstruuje sklad učebnic a šatny pro zaměstnance.
Město také opravuje za 1,5 milionu korun střechu jedné z budov Základní školy Luh, opravuje se tam i vstupní schodiště.
Školy o letních prázdninách opravují také další města v kraji, například Zlín dá do oprav základních a mateřských škol téměř 85 milionů korun. Největší akcí je rekonstrukce kuchyně a jídelny v Základní škole Dřevnická za 32 milionů korun.