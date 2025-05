„Jsem pro každou legraci, a tato akce je legrací, nicméně ve chvíli, kdy se na nás rodiče obracejí s tím, že mají obavy, že chce někdo jejich děti na základní škole učit o problematice transgender, je potřeba jejich obavy uklidnit,“ vysvětlil na Facebooku města Jiří Čunek.

„Do konce školního roku zbývá ještě měsíc, děti si mohou, pokud budou chtít, akci zopakovat,“ doplnil.

Redakce iDNES.cz kontaktovala i ředitelku školy Helenu Slovákovou, ta ale nezvedala mobilní telefon. Její zástupkyně Silvie Kašparová nechtěla nic komentovat a odkázala na ředitelku.

Valašsko je normální, konstatoval Čunek

Čunek na sociální síti vyjádřil ještě potěšení nad tím, že se proti konání dětské akce někteří dospělí ohradili.

„Díky reakcím rodičů a veřejnosti je vidět, že Valašsko je normální, projevy záměny pohlaví a podobně nese velmi těžce a genderová ideologie, která rozvrací vztahy a bohužel i státy, se tady neujala,“ uvedl Čunek.

Z reakcí pod jeho vyjádřením ale vyplynulo, že zdaleka ne všichni dospělí jeho názor sdílí. Většina komentářů byla vůči jeho kroku kritická s tím, že šlo pouze o dětskou akci školáků, nikoliv o ideologickou propagandu.

Diskuse na sociálních sítích

„Nevidím na tom nic špatného, když je to z recese. To zrušme Masopust, poslední zvonění, maškarní bály atd. Aby to někoho nepobouřilo,“ napsal Libor Šafařík.

„Děti si vymyslely a naplánovaly nějakou akci, ale protože dospělí vidí bubáky za každým rohem, tak ji nesměly uskutečnit. To je dost smutný příběh,“ uvedl Jiří Danko, podle něhož stačilo nespokojeným rodičům situaci pouze vysvětlit.

Objevily se ale i názory, které podporovaly přístup starosty Čunka.„Konečně to někdo napsal tak, jak to je! Kéž by takových bylo více! Tyto a podobné záležitosti jsou opravdu toxické. S panem Čunkem jen souhlasím. V mých dětských letech to bylo opravdu jiné než dnes a většině tohle vůbec nedochází,“ napsala Irena Babicová.

Čunek uvedl, že projekt dětského parlamentu chápe jako legraci, a proto by za to děti neodsuzoval.

„Jsem rád, že paní ředitelka projekt stopla, protože o těchto věcech musíme více mluvit, a přál bych si, abychom tyto věci v dnešní době, kdy jsou některé podobné záležitosti velmi toxické, dokázali brát s nadhledem,“ dodal vsetínský starosta.

Čunek na sebe upozornil v souvislosti se základními školami ve Vsetíně už loni, když tam zakázal dětem používat mobilní telefony. Opíral se přitom o studie, podle nichž telefony ničí lidem zdraví.

Archivní video: Žáci ve Vsetíně odevzdávali mobilní telefony