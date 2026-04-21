Vsetínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou budovu S

Autor: ČTK
  17:34aktualizováno  17:34
foto: Metro.cz

Vsetínská nemocnice dnes otevřela opravenou budovu S, kde našlo zázemí pracoviště údržby, techničtí pracovníci i centrální shromaždiště zdravotnického odpadu. Práce stály přes 21 milionů korun, hradil je Zlínský kraj coby zřizovatel nemocnice. Dovybavení vnitřních prostor zajistila za bezmála půl milionu korun Vsetínská nemocnice, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Lenka Plačková.

Oprava objektu S je důležitá nejen pro modernizaci pracovišť, ale i pro rozvoj nemocnice. "Přestěhování provozů, které dosud fungovaly v přístavbě takzvané staré interny, umožní demolici jinak již nevyužívaného objektu C, a otevře cestu k realizaci dalších rozvojových projektů, včetně výstavby nového centrálního objektu nejen pro operační obory," uvedl ředitel nemocnice Martin Pavlica.

V jižní části budovy S vznikly technické prostory pro oddělení údržby, dílna pro zámečníky a instalatéry, místnost pro údržbu a elektro dílna, na kterou navazuje sklad. V prvním poschodí jsou šatny s hygienickým zázemím a denní místnost zaměstnanců. "Rovněž se zde nacházejí kanceláře pro technické pracovníky provozního úseku a archiv. Celkově bude v této části objektu pracovat 18 zaměstnanců," uvedl provozní náměstek Filip Holzmüller.

Prostory dříve sloužily jako spalovna, později sklad materiálu a techniky údržby. Tomu odpovídal i jejich stav. "Stará podlaha byla členěna na několik úrovní s pozůstatky dřívějších technologií. To vše bylo nutno nejprve vybourat a srovnat na jednu úroveň. Technickým a dispozičním požadavkům neodpovídalo ani schodiště, které muselo být odstraněno a nahrazeno novým," uvedl Holzmüller.

Shromaždiště zdravotnických odpadů, které vzniklo v severní části budovy, zahrnuje chytré řízení, detailní digitální evidenci a manipulaci s odpady. "Vnitřní dispozice má integrovaný chladicí box, určený pro bezpečné a hygienické ukládání nebezpečného a infekčního odpadu ze zdravotnické péče před jeho konečným odvozem. K dispozici máme integrovanou vážní plošinu a také samostatné centrum pro zpracování kartonového odpadu," uvedla manažerka ekologie a udržitelnosti Zuzana Běťáková.

Při manipulaci s odpady pracovníci využívají elektrický přepravní vozík, hydraulickou techniku i automatizované systémy evidence odpadů včetně inteligentního vážení a identifikace. "Systém využívá Data Matrixových kódů, představuje moderní trend v přesnosti a rychlosti sběru dat, čímž zcela nahrazuje zastaralé manuální zapisování a kalkulace. Automaticky páruje typ odpadu s konkrétním oddělením, i v rámci celých budov a zajišťuje vysokou míru adresnosti i transparentnosti celého procesu shromažďování odpadu," uvedla Běťáková. V prostřední části objektu je centrální plynová kotelna a velín.

"Rekonstrukce budovy S ve Vsetínské nemocnici přispěje k jejímu efektivnějšímu provozu, vyšší bezpečnosti i lepší připravenosti na další rozvojové investice v areálu," uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

