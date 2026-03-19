Ve Vsetíně mají nového šéfa sportovišť. A chystají velkou opravu stadionů

Petr Skácel
  9:12
Vsetín se více zamří na sport. Chystá stamilionové investice a velkou opravu stadionů, především zchátralého areálu Ohrada. Fotbalisté ale teď nemají kde hrát. Město má také nového šéfa sportovišť. Tomáš Blabla, který dlouhá léta vedl Resort Valachy, se stal jednatelem městské organizace Vsetínská sportovní.

„Určitě nechci být ‚jen‘ správce s klíči, chci pomoct změnit prostředí a posunout vsetínská sportoviště dál. Jako manažer jsem pracoval s velkými týmy, mám hodně nápadů a zkušeností,“ řekl Blabla.

Jeho jmenování přitom budí otazníky. Ne kvůli tomu, že by tuto funkci neměl zvládnout, ale kvůli podmínkám výběrového řízení. Rada města Vsetína, která o vítězi rozhodovala, v něm mimo jiné požadovala „praxi v řízení organizace se zaměřením na vedení stravovacích provozů a správu nemovitostí minimálně sedm let“.

Dlouhá léta vedl Resort Valachy, teď se bude starat o sportoviště ve Vsetíně. Tomáš Blabla se stal jednatelem městské organizace Vsetínská sportovní.
Bývalý spartakiádní stadion, který se nachází v místní části Ohrada na okraji Vsetína, je dlouho v neutěšeném stavu. Plán na jeho revitalizaci vznikl už v roce 2020, proměna ale nezačal ani po šesti letech. (březen 2026)
To podle opozičního zastupitele Tomáše Pifky (STAN) nedává logiku. „Stanovit takové podmínky pro člověka, který má řídit sportoviště, je hodně zvláštní. Navíc bude mít ještě zástupce, což bude městskou kasu stát další peníze,“ poznamenal.

Už ne jen hokej. Ve třetí lize se připomínají vsetínští fotbalisté, pomáhá i silný partner

Vedení města odmítá, že by výběrové řízení vypsalo cíleně. „Hlásilo se pět lidí a čtyři fyzicky přišli na konkurz. Nebylo to šité na míru pro pana Blablu,“ reagoval místostarosta Pavel Bartoň (ANO). Podmínku zkušeností s gastroprovozem splnil vítěz bez problémů, v rámci Resortu Valachy měl starosti komplex čtyř hotelů s restauracemi.

Město ji podle Bartoně dalo proto, že chystá velkou rekonstrukci bývalého spartakiádního stadionu na Ohradě, jehož součástí bude gastronomický provoz a ubytování.

„Pan Blabla už to s námi konzultoval v rámci přípravy projektu. Připravujeme také opravu zimního stadionu, kde také chceme zvýšit kvalitu gastra, to samé na městském koupališti. Nový jednatel by toho měl mít vhled,“ uvedl místostarosta.

„Pan Blabla má za sebou velmi úspěšných patnáct let v pozici generálního ředitele Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích, jehož součástí jsou hotely, wellness, skiareál či golfové hřiště. Jde tedy o provozy z velké části obdobné těm, které spravuje Vsetínská sportovní,“ dodal starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Podle něj manažerské práce ve Vsetínské sportovní ještě přibude. „V tuto chvíli tak už nejde o správu majetku za stovky milionů, ale jde o miliardy. A to vyžaduje ve vedoucí pozici člověka, který má velké zkušenosti v řízení rozmanitých provozů a velkých kolektivů,“ sdělil Čunek.

Nového šéfa vsetínského sportu opravdu čeká řada úkolů. Prioritním bude zmíněná oprava stadionu na Ohradě a jeho okolí. Za zhruba 250 milionů korun se z něj stane moderní víceúčelový sportovní areál s krytou tribunou a zázemím včetně hotelu. Domov tady najdou fotbalisté, atleti nebo požární sport.

„Spartakiádní“ stadion ve Vsetíně bourají, nahradí ho nový a moderní

„Vznikne tady také ubytovací zařízení na pomezí dvou a tří hvězd se zhruba padesáti lůžky, kam by kluby mohly jezdit na soustředění. Pro ně bude třeba připravit gastronomický servis, stejně tak bychom rádi otevřeli občerstvení u Cyklostezky Bečva, kde citelně schází,“ naznačil Blabla.

TJ Zbrojovka Vsetín zároveň začne stavět novou tenisovou halu se čtyřmi kurty a celoročním provozem na Tyršově ulici. Tenisté dosud krytou halu neměli s výjimkou pronajatých prostorů na Bobrkách, které ale nejsou moc komfortní.

Kvůli stavbě haly však přijde o svůj domov na „Tyršovce“ fotbalový klub. Ten bude v budoucnu využívat Ohradu, dokud ale tamější stadion nebude hotový, nemá kde hrát. S necelými 300 členy je přitom největším sportovním klubem ve Vsetíně.

Fotbalisté hledají azyl

„S panem Kašparem (šéf Zbrojovky) jsme domluvení do půlky června, než se hala začne stavět. Pak je to velká neznámá,“ povzdychl si předseda FC Fastav Vsetín Radim Dobeš.

Radnice plánuje, že v rámci opravy Ohrady jako první vybuduje hřiště a k němu aspoň provizorní zázemí. „Dokud to nebude hotové, hledáme s fotbalisty náhradní variantu v okolí, kde by mohli trénovat a hrávat,“ řekl Bartoň. Možnosti jsou omezené. Rozměry hřiště pro třetí ligu, kterou A tým Vsetína hraje, splňují ve Lhotě u Vsetína, Halenkově, Brumově, Valašském Meziříčí nebo Zlíně.

„Pokud bychom v dubnu viděli na Ohradě bagry a začalo by se s prací, můžeme přemýšlet o tom, že si na podzim přehodíme pořadatelství zápasů a doma budeme hrát až poslední podzimní kola. Ale všichni tušíme, že to se nestane,“ krčí rameny Dobeš.

Tomu nasvědčují i Bartoňova slova. „Nyní se zpracovává projektová dokumentace a chceme letos začít stavět,“ podotkl. Podle něj s opravou Ohrady nešlo začít dřív, protože město nemělo vykoupenou tribunu od MEZ Vsetín.

Dohodlo se s ním až v tomto volebním období. Pifka však zmínil, že projekt byl nachystaný už za předchozího vedení, a kdyby jej současná radnice využila, Ohrada už se mohla opravovat a fotbalisté by tady hráli. A má i další výtky.

„Dát na jedno místo tyto tři sporty je úplně špatně,“ reagoval Pifka. „Časově to bude složité, ne-li nemožné skloubit. Hasiči tam jsou zcela nekoncepčně, máme hřiště v Semetíně, kde se pro ně mohl vybudovat parádní areál pokrývající celý okres.“

Vsetín chce opravit stadion na Ohradě, přestěhují se tam fotbalisté

Fotbalisté Vsetína budou zatím trénovat na umělé trávě v lokalitě Pod Pecníkem. Na ní radnice v létě vymění povrch, jemuž nyní končí certifikace. „Za to jsme rádi, ale i tak cítím, že dluh města vůči sportům je dlouhodobý. A netýká se zdaleka jen fotbalu,“ poznamenal Dobeš.

Ve třicetitisícovém městě funguje sportovní hala Na Lapači, která před deseti lety prošla opravou. Je plně vytížená až do večerních hodin a trénují v ní zejména florbalisté, basketbalisté či házenkáři. Hala je ale zastaralá a kvůli jejímu stavu tak třeba házená předloni nemohla pomýšlet na postup do nejvyšší soutěže. Klub by nesplnil licenční podmínky.

„Jsou věci, které v extralize neprojdou ani na výjimku. A hrát jinde pro nás nemělo význam,“ přiznal předseda házenkářského klubu Kajaba. Podmínky pro klub jsou navíc složité, moc prostoru nemá.

Sportovci by uvítali novou halu

„Potřebovali bychom víc hlavně pro muže, kteří hrají první ligu. Místo čtyřikrát týdně trénujeme v hale jen dvakrát a jednou jinde, nebo individuálně,“ popsal Kajaba.

„Tréninky večer jsou složité pro hráče, kteří studují vysokou školu v jiném městě. Těžko můžou v týdnu přijet na 16.30 nebo končit ve 22 hodin,“ dodal. Hodiny pro žáky a dorost se pak musejí překrývat a na část z nich má každý tým vyhrazenou jen půlku palubovky.

Nejen Kajaba by tak přivítal, kdyby město postavilo další sportovní halu. „Slyšíme o tom dvacet let a pořád se nic neděje,“ prohodí realisticky. Nyní o ni opět začalo mluvit, vyrůst má vedle té současné.

Vsetínský stadion Lapač má lepší zázemí, typická střecha možná zmizí

„Chceme, aby měla parametry zejména pro házenou a florbal, což jsou prostorově náročnější sporty. Se stávající halou by byla propojená krčkem, díky čemuž by byl provoz efektivnější,“ plánuje Bartoň. Cenový odhad ani datum zahájení prací zatím není známý, město teprve připravuje studii.

Vsetín rovněž do roku 2031 plánuje proměnu zimního stadionu Na Lapači. Má se rozšířit směrem k antukovým volejbalovým kurtům a jeho střecha se zvedne o asi čtyři metry. Její charakteristický prohnutý tvar zůstane zachovaný.

„Tyto úpravy umožní instalaci LED kostky nad ledovou plochou a vybudování skyboxů pro partnery klubu v prostorách nad hledištěm. Zvýšit by se měl i počet míst k sezení,“ konstatoval Čunek. Vedle skateparku v blízkosti haly Na Lapači by pak mohlo přibýt venkovní hřiště pro basketbal.

Nejčtenější

