Otec dostal deset let za pokus o vraždu syna vidlemi. Propíchly i plíci

Devětadvacetiletý syn utrpěl při útoku těžká zranění, čtyřzubé vidle mu zasáhly i plíci. Život mu zachránili včasnou péčí záchranáři. Letecky ho transportovali na specializované pracoviště.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že šlo o nešťastnou náhodu, když s vidlemi sundával ze stropu mucholapku.

Syn jej podle jeho výpovědi rušil sledováním televize. Když proti němu vyšel do dveří, údajně zakopl o psa a spadl na něj i s vidlemi v rukou.

„Obžalovaný nechtěl svého syna usmrtit, nicméně musel vědět, že tímto způsobem může dojít k zasažení životně důležitých orgánů, a pro tento případ s tím byl srozuměn. V alkoholové opilosti nevyhodnotil situaci adekvátně,“ uvedl soudce Jiří Barbořík.

Muži hrozilo deset až 18 let, soud při ukládání trestu zohlednil to, že dosud nebyl stíhán, byť často vyvolával ve svém okolí konflikty. Do místa jejich bydliště vyjížděla až do osudné chvíle kvůli různým sporům policie ve více než 50 případech. Soud zohlednil i to, že se snažil poskytnout synovi první pomoc a přivolal záchranu.

„Soud věří obžalovanému jeho upřímnou lítost,“ vysvětlil soudce uložení trestu na spodní hranici trestní sazby i zařazení do mírnějšího typu věznice. Žalobce Jindřich Pazdera žádal trest vyšší, 11 až 12 let.

Obžalovaný se při první výpovědi policistům přiznal, že udělal vůči synovi „sviňárnu“, poté se začal vymlouvat, že šlo o nešťastnou náhodu. Soud však jeho argumentům neuvěřil. „Kdyby tomu tak bylo, šlo by o jeden úder, nikoliv o dva,“ uvedl soudce.

Senát neuvěřil muži ani jeho údajnou noční akci, při níž sundával ze stropu vidlemi mucholapky. „Jeho popis se mísí s realitou, mucholapka nebyla zavěšena podle důkazů na stropě, ale na garnýži. I kdyby manipuloval s vidlemi u garnýže, nemohl ho zasáhnout tam, kde ho zasáhl,“ řekl soudce.

Otce se u soudu zastával i syn. Měnil místo napadení a zlehčoval i zranění, která utrpěl s tím, že jsou staršího data, což znalci zcela vyloučili. „Když už chtěl lhát, měl lhát inteligentně,“ podotkl k tomu soudce. „Bylo to vyvrcholení více než dekády jejich sporů,“ dodal Barbořík.

Incident se stal loni 17. září v rodinném domě na Vsetínsku. Podle obžaloby napadení předcházela slovní rozepře. Muž vzápětí na potomka zaútočil. Podle rozsudku jej nejméně dvakrát bodl dvoumetrovými vidlemi s hroty o délce 30 centimetrů.

Útok mladšího muže vážně zranil na hrudníku a krku, hroty vidlí zasáhly vnitřní hrdelní žílu, krkavici a pravou plíci. Poraněnému hrozilo vykrvácení, selhání srdeční činnosti a kolaps plic. Při líčení řekl, že je bez následků.