Vsetínský podchod zdobí malby znázorňující život v rybníce i na trávníku

Malby znázorňující život v rybníce i na trávníku zdobí ve Vsetíně železniční podchod mezi místními částmi Trávníky a Rybníky. Nechybí několikametrové malby ptáka letícího nad hladinou rybníka, vážky či volavky. Výzdobu podchodu dokončil umělec Michal Filák známý pod přezdívkou Prorok, řekla dnes ČTK mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
Umělec loni v létě pracoval na výmalbě vnitřní části podchodu, letos v květnu dílo dokončil malbou na čelní straně směrem od Trávníků. "Na pravé straně podchodu jsem znázornil trávník tak, aby navázal na malbu z vnitřní strany. Na levé straně je zase vyobrazeno prostředí rybníku, které rovněž koresponduje s malbou z vnitřní strany podchodu," uvedl Filák. "Snažil jsem se, aby zde byla vyobrazena valašská příroda. Vidět tak můžeme například volavku, kterou lze na Vsetíně zahlédnout," dodal.
Na zdech podchodu je například malba raka pod vodou, nechybí žába či celkový pohled na rybník s oblohou. V trávníku jsou pampelišky, myš, ježek či kobylka. Nechybí malba skupiny skautů sedících u ohně.
Město chtělo dát podchodu nový a originální vzhled. "Výmalba podchod velmi zkrášlila. Často ho využívají pěší, kteří jdou na ulici Záviše Kalandry do Alceda a také do blízkého skauta. Přírodní tematika se tak sama nabízela. Ohlasy máme skvělé. Rádi bychom tedy v podobném duchu zkrášlování pokračovali také na jiných objektech ve městě," uvedl místostarosta Petr Kudlík (ANO).
Filák už ve městě udělal několik menších děl na ploše určené pro sprejery. Ve Vsetíně je vymalovaný také podchod U Křivačkárny, kudy lidé chodí k zimnímu stadionu a sportovní hale, jsou tam proto sportovní motivy. Podchod pod nádražím zase vyzdobily děti ze základních a uměleckých škol.
Svými malbami ozdobil Filák i jiná města. Například podjezd v centru Zlína zkrášlil malbami známých osobností spojených se Zlínem, šlo o architekty Vladimíra Karfíka a Františka Lýdie Gahuru, nechyběl Tomáš a Jan Antonín Baťovi, Hermína Týrlová či spisovatel Antonín Bajaja.