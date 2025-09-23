Centrum Zlína hlídá mohutný drátěný pes. Upozorňuje na výstavu Němá tvář

Pavel Stojar
  16:42
Má čtyři metry na výšku a váží čtyři tuny. Prostranství v dolní části Gahurova prospektu má od dnešního dne novou dominantu. Hlídá ho obří drátěná socha psa, jejímž autorem je umělec František Skála. Pes se jmenuje Vulpes Gott aneb Dratoslav von Mischling nebo prostě Slávek.

Původně byl vystaven v německých Drážďanech, pak před radnicí v severočeském Liberci. Odtud zamířil do Zlína. Tady byl po nějaký čas pes zavřený za plotem v areálu Technických služeb a stal se miláčkem zaměstnanců.

V úterý se vydal na pouť do centra města. Jeřáb jej naložil na návěs tahače a po přesunu postavil na nové místo před zlínskou Tržnici, odkud shlíží na rušnou ulici.

Zlínská výstava Němá tvář: Člověk a pes v současném českém výtvarném umění. Její součástí jsou i sochy v exteriéru. (září 2025)
Instalace objektu Vulpes Gott autora Františka Skály na náměstí Práce ve Zlíně. Je součástí výstavy Němá tvář: Člověk a pes v současném českém výtvarném umění. (září 2025)
Instalace objektu Vulpes Gott autora Františka Skály na náměstí Práce ve Zlíně. Je součástí výstavy Němá tvář: Člověk a pes v současném českém výtvarném umění. (září 2025)
Zlínská výstava Němá tvář: Člověk a pes v současném českém výtvarném umění. Její součástí jsou i sochy v exteriéru. (září 2025)
Instalace objektu Vulpes Gott autora Františka Skály na náměstí TGM ve Zlíně. Je součástí výstavy Němá tvář: Člověk a pes v současném českém výtvarném umění. (září 2025)
Instalace sochy nebyla úplně jednoduchá. Zatímco v Liberci stál pes packami přímo na dlažbě náměstí, zlínský magistrát vyžadoval sokl, který byl vytvořen z betonových panelů.

Kvůli přílišné šířce psa dopravili bez levého ucha, které mu přimontovali až na místě. Tento úkol si vzal na starosti ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně (KGVU) Václav Mílek, který přes ukrytý otvor vlezl přímo do útrob zvířete.

„Je to takový trojský pes. Tak doufám, že z něj někdy v noc nevyskáčou nějací nevítaní vetřelci,“ podotkl s úsměvem.

Odstrkovaný pouliční pes

Hned po instalaci bylo jasné, že obří zvíře skutečně bude poutat pozornost. Jen pár sekund poté, co odjel jeřáb a zmizely zábrany, se u sochy začali zastavovat lidé a fotografovali se s ní. „Je to zajímavé. Hodnotím to rozhodně kladně, hezky to oživilo prostor,“ sdělil jeden ze studentů, kteří zrovna procházeli kolem.

Obří socha, která vznikla loni pro umělecký festival Česká sezona v Drážďanech, je součástí výstavy Němá tvář v KGVU.

„Chceme, aby se veřejnost o výstavě dozvěděla. Dnes už je Vulpes Gott téměř ikonické dílo. Jsem rád, že ho uvidíme i ve Zlíně. Oživí veřejný prostor a upozorní nejen na výstavu, ale i na téma jako takové,“ uvedl kurátor výstavy Ivan Bergmann.

Autor František Skála zachytil obyčejného a odstrkovaného pouličního voříška, kterého nechal prostřednictvím velikosti vyniknout, aby ukázal, že i ten nejopomíjenější tvor má svou hodnotu.

Další dílo z podobného materiálu mohou lidé vidět na platformě 14|15 Baťova institutu v bývalém továrním areálu. Je ovšem o něco menší. Autorka Veronika Psotková ho vytvořila přímo pro tuto výstavu.

Národ pejskařů

Výstava Němá tvář ve zlínské Krajské galerii představuje obrazy umělců od konce 19. století až po současnost. Všechny mají stejný námět, ukazují psa a jeho soužití s člověkem. Takto rozsáhlá výstava na toto téma je v Česku k vidění vůbec poprvé.

„Sám mám psy a vím, jak to člověka změní. Při návštěvách ateliérů umělců a výstav jsem si řadu let fotil díla s tématem psa, i když jsem ještě vůbec netušil, že by z toho někdy mohla vzniknout výstava. Druhým impulsem byl obraz mé manželky Silueta spícího psa, na který se každý den doma dívám, tedy kromě našich dvou pejsků,“ popsal Bergmann.

Napadlo jej, že by to mohlo být návštěvnicky atraktivní téma. „Jsme národ pejskařů, přes 40 procent lidí má doma psa. Vnímám to jako podnět pro širší veřejnost, aby přišla do galerie a seznámila se touto formou s podobami současného českého umění.“

Ze Zlína zamíří do Prahy

Výstava není prvoplánově líbivá, má hlubší poselství. „Jednak ukazuje radost lidí ze soužití se psem, který se stal součástí našich rodin, ale zároveň ukazuje téma práce se psy, například při lovu. Máme tady také tu smutnou stránku zachycující týrání psů,“ dodal kurátor.

To je nejvíce patrné na sérii fotografií Václava Jiráska, které vznikly při jeho cestách po Balkáně.

Drátěný pes Františka Skály bude stát na náměstí T. G. Masaryka minimálně do konce letošního roku. V létě se zvažuje instalace sochy na mimořádně čestném místě, v areálu Pražského hradu. Výstava Němá tvář ve zlínské galerii bude k vidění do 18. ledna.

23. září 2025  18:50

23. září 2025  17:23

