Hasiči téměř po dvou týdnech vyhlásili likvidaci požáru výškové budovy ve Zlíně

Autor: ČTK
  10:10aktualizováno  16:07
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hasiči dnes odpoledne téměř po dvou týdnech prací vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali, sdělila ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Bezprostřední okolí objektu, který začal hořet ve čtvrtek 9. července ráno a tentýž den se na dvou místech zřítil, zůstává uzavřeno. Torzo je staticky narušené. Majitel objektu, společnost Cream, zatím nemá oficiální informaci o termínu předání objektu.

"Na místě nadále zůstává jedna jednotka profesionálních hasičů, která požářiště průběžně monitoruje a je připravena okamžitě reagovat na případné změny situace," uvedla mluvčí. Podle potřeby mohou hasiči nadále využívat také drony vybavené termovizí, která umožňuje průběžnou kontrolu požářiště bez nutnosti vstupu do nebezpečných částí objektu.

Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle hasičů může i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.

Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Torzo objektu bude nutné zbourat.

Cream je připraven objekt převzít, termín předání však zatím nezná. Neví také, jak je narušená statika budovy. "Je to o rozhodnutí hasičů, kdy už nebude ohrožena bezprostřední bezpečnost v okolí a bude možné objekt předat," řekl ČTK ředitel marketingu a komunikace firmy Marcel Schmidt. Odhaduje se, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Cream má vybranou odbornou firmu a čeká na její zasmluvnění. Je třeba mít také rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby. V pondělí bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu o oplocení objektu. Cream instaloval oplocení i kamery.

Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun.

Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.

Délkou od začátku požáru do jeho likvidace, kdy už nejsou na místě žádná ohniska, patří zásah ve Zlíně k nejdelším v poslední době. Požáry v průmyslových areálech z minulých let se většinou podařilo hasičům zlikvidovat za podstatně kratší dobu. Například požáry v roce 2021 ve spalovně odpadu v pražských Malešicích se škodami za stovky milionů korun, v roce 2022 v průmyslových prostorech v Mladé Boleslavi se škodou 1,2 miliardy i v roce 2023 v průmyslovém areálu ve Ždánicích na Hodonínsku se škodou 300 milionů hasiči zlikvidovali za méně než jeden den. Dva dny trvala třeba likvidace ohně v hale na výrobu plastů v Žebráku na Berounsku v roce 2023, kde škoda dosáhla 1,8 miliardy korun.

Déle než nyní ve Zlíně trvala například likvidace nejrozsáhlejšího lesního požáru v historii Česka v létě 2022 v Českém Švýcarsku, která trvala skoro tři týdny. Uhašením všech ohnisek požáru ale často zásahy hasičů nekončí. Na místě i poté dohlížejí na požářiště či kontrolují nebo rozebírají konstrukce. Nejdéle trval podle mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Kláry Ochmanové zásah po výbuších muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku, a to skoro šest let - od října 2014 do října 2020. Hasiči se tam například starali o měření přítomnosti chemických látek, zajišťovali opravy cest, čistili silnice a vozidla, stavěli ochranné valy i řezali spadlé stromy. Jeden z nejdelších zásahů z poslední doby byl po loňské nehodě a požáru vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde hasiči pracovali zhruba sedm měsíců.

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