Výměna výtahu dočasně znemožní imobilním vstup do budovy B úřadu v Kroměříži

Výměna poruchového výtahu omezí od pátku 17. dubna provoz budovy B kroměřížského městského úřadu na Husově náměstí. Zcela imobilní lidé se po dobu prací do budovy nedostanou. Pro vyřízení dokladů včetně občanských průkazů a pasů kvůli tomu budou muset využít služeb městských úřadů v okolních městech. Nový výtah by měl být dokončen na začátku letních prázdnin, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
V budově B sídlí pět odborů úřadu. Je mezi nimi i hojně navštěvovaný odbor občansko-správních agend, kde si lidé vyřizují například občanské a řidičské průkazy, cestovní pasy nebo záležitosti související s registrem vozidel a přestupky. "Zcela imobilní občané se k nám po dobu výměny výtahu nedostanou. Pokud v tuto dobu budou potřebovat doklady, mohou využít služeb okolních městských úřadů v Holešově, Bystřici pod Hostýnem či v Otrokovicích," uvedla vedoucí odboru občansko-správních agend Ivana Bukovská.
"Občané, kteří nejsou zcela imobilní, ale například chodí o holi, mohou pro agendu řidičských průkazů a registru vozidel využít vstup do úřadu z ulice 1. máje, použít výtah v budově C do 4. patra, a poté svými silami překonat ještě jedno patro," doplnila Bukovská. V případě dalších odborů, které v budově sídlí, by se nepohybliví lidé po dobu odstávky provozu výtahu měli na způsobu vyřízení své věci domlouvat s úředníky telefonicky.
Výtah v budově B vymění brněnská společnost STCH. "Nabídla cenu zhruba 2,4 milionu korun. Stávající hydraulický výtah bude nahrazen novým moderním trakčním výtahem," uvedl Vondrášek.
Výměna výtahu v budově B navazuje na nedávno dokončenou stavbu nového výtahu v historické budově kroměřížské radnice na Velkém náměstí. Přístupný je ze dvora radnice, v provozu je od ledna. Hendikepovaní a starší lidé se díky němu nyní dostanou bez větších obtíží do vyšších pater radnice, kde je obřadní síň i zasedací místnost zastupitelstva. Nový výtah má od letoška také Knihovna Kroměřížska.