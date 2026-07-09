Výrobu tradičního vizovického pečiva si vyzkoušeli nevidomí a slabozrací

Autor: ČTK
  14:49aktualizováno  14:49
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| foto: ČTK

Výrobu tradičního vizovického pečiva si dnes v Kulturním centru Vizovice vyzkoušeli nevidomí a slabozrací. Pod vedením zkušených lektorek Elen Macháčkové a Jany Návratové, držitelek titulu Pracovník lidové umělecké výroby, vytvářeli různé tvary, sluníčka, srdce, ježky či ještěrky. Je to již třetí akce připravená pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS), na kurz dříve přijeli členové pobočky ze Vsetína a Uherského Hradiště, dnes z Kyjova. ČTK to dnes řekla regionální manažerka cestovního ruchu města Vizovice Veronika Petrášová.

Vizovické pečivo je dekorativní, není určené k jídlu. Na Valašsku se tradičně využívá například ke zdobení vánočních stromů. Je zapsané na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.

Na 14 účastníků kurzu dnes čekalo připravené těsto, které se dělá z mouky a vody. "Nejjednodušší na vytvarování je ježek. Tím, že má ty bodlinky, má tlamičku, tak si lidé můžou hmatem vše osahat. Vyrábíme také ještěrku nebo sluníčko či holubičku. Snažím se jim to trošku vždy vytvarovat," uvedla Macháčková, která výtvory ocenila. "Mají to krásné," uvedla.

Výroba vizovického pečiva účastníky kurzu moc bavila. "Snažila jsem se o nějaké sluníčko, to jakž takž vyšlo. Dále to mělo být zvířátko, ale to se mně moc nezdá. A snažím se i o rybu," řekla dnes ČTK jedna z účastnic kurzu Hana Vrtková. Lákalo ji vyzkoušet techniku výroby, rukodělná výroba ji zajímá. "Hodně jsem se tím zabývala, ale teďka začínám ztrácet zrak a je to pro mě složitější, protože nevidím ty detaily, což mi hrozně vadí. Ale i přesto se snažím dělat to, co ještě jde," uvedla Vrtková.

Podobné akce členové SONS vyhledávají rádi. "Nebráníme se takovým výzvám, něco si vyzkoušet a hlavně se něco dozvědět, třeba i o té historii a o tom, jak se co dělá. Jezdíme i na výlety, ať už teda nějaké hrady, zámky, což se spousta lidí diví. Někteří zrakově postižení mají rádi rozhledny, i když tam toho moc nevidíme, ale jde spíš o to zažít si to, vylézt tam, mít pocit, že se člověk zúčastnil," uvedl předseda kyjovské pobočky Pavel Švorba. Pobočka má také výtvarný kroužek.

Účastníci kurzu si dnes hotové výroby odvezli. Upéct si je však musí až doma, protože to trvá čtyři hodiny. Ve Vizovicích se konají i kurzy výroby vizovického pečiva pro veřejnost. "Naším cílem a úkolem je výrobu zachovat živou, aby to byla opravdu stále živá součást našeho regionu. Proto na kurzech hledáme pokračovatele, kteří by byli schopni jednak se výrobu naučit, zdokonalovat se v ní a vlastně postupně navazovat i lektorováním," uvedla Petrášová. Vizovické informační centrum chystá také workshop, který se bude konat při doprovodném programu festivalu Vizovické Trnkobraní. Uskuteční se v sobotu 22. srpna.

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