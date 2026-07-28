Výstava ČTK v Uherském Hradišti představuje fotografie věnované fotbalu

Fotografie věnované fotbalu představuje v centru Uherského Hradiště výstava České tiskové kanceláře (ČTK) nazvaná Fotbalové okamžiky. Vernisáž byla dnes odpoledne součástí programu Letní filmové školy (LFŠ). Agentura, která patří mezi hlavní mediální partnery festivalu, výstavu připravila k letošnímu mistrovství světa ve fotbale, na které se po 20 letech probojovala také česká reprezentace. Na Palackého náměstí lidé výstavu uvidí do 15. září.
Na 20 panelech si mohou prohlédnout desítky fotografií s doprovodnými texty. "Je to udělané jako fenomén. To znamená, že tam jsou různé aspekty, které fotbal provází. A nebo naopak, co fotbal vyvolává ve společnosti, jaký to má kontext, kde se to všude promítá, ať už je to třeba politika nebo životní styl nebo mládež a další," řekl ČTK šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch. Spolu s šéfredaktorkou zpravodajství ČTK Radkou Matesovou Markovou a někdejším vedoucím sportovní redakce ČTK Ladislavem Josefem je autorem výstavy.
Výstava se opírá o fotografický archiv ČTK a další zahraniční i domácí zdroje. Některé historické fotografie poskytla Fotbalová asociace České republiky. Podle generálního ředitele ČTK Jaroslava Kábeleho dělí nejstarší a nejmladší vystavenou fotografii 133 let. Nejaktuálnější je snímek z finále letošního světového šampionátu. "Jedna fotka tam chybí, ale za to autoři nemůžou. Mně tam chybí fotka 'úspěchů' české reprezentace na nedávném mistrovství světa," řekl Kábele.
Uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS) připomněl, že Uherské Hradiště je tradičním místem výstav ČTK. "Myslím si, že Uherské Hradiště je fotbalové město, takže výstava je tady úplně správně," řekl Blaha.
Vedle dosud největšího mistrovství světa v historii na letošek připadlo několik výročí spjatých s českým fotbalem. Před 50 lety Antonín Panenka svou legendární penaltou otevřel Československu cestu k titulu mistrů Evropy. O 20 let později česká reprezentace postoupila do finále mistrovství Evropy. V roce 1886 začali hrát fotbal jako první v českých zemích studenti roudnického gymnázia. O deset let později se na Císařské louce uskutečnilo první derby Sparty a Slavie. V roce 1906 byl Český fotbalový svaz přijat do FIFA a reprezentační tým sehrál své první zápasy.
Dnešní vernisáži předcházela na LFŠ debata s kapitánem fotbalových vicemistrů Evropy z roku 1996 a uherskohradišťským rodákem Miroslavem Kadlecem, režisérem Janem Prušinovským a dlouholetým fotoreportérem ČTK Michalem Doležalem. ČTK k výstavě přichystala i několik podcastů a materiály pro školy. Z Uherského Hradiště by se výstava měla v polovině září přesunout do Šumperka.
Putovní venkovní fotografické výstavy ČTK pořádá od roku 2018, kdy u příležitosti stého výročí založení Československa a ČTK připravila výstavu Okamžiky století. V následujících letech agentura přichystala výstavy Okamžiky sametové revoluce, Nežádoucí okamžiky, Olympijské okamžiky, Česko/slovenské okamžiky, Prezidentské okamžiky a 100kamžiků. Loni ČTK uvedla výstavu Válečné okamžiky, v níž představila snímky z válečných konfliktů. Všechny tyto výstavy mohli vidět i návštěvníci LFŠ.