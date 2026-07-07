Výstava v Holešově přibližuje osud uměleckých děl zabavených za války

Nová výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku přibližuje osud uměleckých děl zabavených za druhé světové války. V zámeckých arkádách bude volně přístupná do 30. července. Výstavu pojmenovanou Uloupené umění do města zapůjčilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války, sdělila ČTK mluvčí Městského kulturního střediska Holešov Dana Podhajská.
Výstava je součástí programu 26. ročníku Festivalu židovské kultury Ha-Makom. "Na osudech původních vlastníků jsou představeny nejen jejich sbírky a válečné i poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale také jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly nebo jej dosud spravují," uvedla Podhajská.
Výstava je koncipována formou výstavních panelů. Každý z nich je věnován určité problematice, kterou se Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války zabývá. Ve čtvrtek 23. července odpoledne ji v holešovské Šachově synagoze doplní přednáška nazvaná Uloupení umění v souvislosti se židovským obyvatelstvem historika Vojtěcha Řápka.
"Vojtěch Řápek představí na konkrétních příbězích židovských sběratelů způsoby zabavování a získávání majetku v době okupace. Přiblíží také téměř detektivní práci spojenou s dokumentací a identifikací uměleckých děl zkonfiskovaných během druhé světové války," uvedla mluvčí.
Na holešovském zámku si zájemci mohou od tohoto měsíce prohlédnout také tradiční výstavu regionálních výtvarníků Letní iluze. Na chodbě prvního patra zámku zůstane volně přístupná do 30. srpna, a to denně s výjimkou pondělí. Svá díla představuje na 23. ročníku výstavy 31 autorů, kteří zpracovali své pojetí tématu Kořeny.