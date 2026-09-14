Výstava v Koryčanech představí vztah rodiny Thonetů k automobilismu

Výstava v Koryčanech na Kroměřížsku představí vztah rodiny Thonetů, která v 19. století stála u zrodu ohýbaného nábytku, k automobilismu. Lidé si ji budou moci v sobotu 19. září prohlédnout v Thonetově vile. Na letošek připadá 230 let od narození nábytkáře Michaela Thoneta, 170 let od příchodu Thonetů z Vídně do Koryčan a založení zdejší továrny a 130 let od výstavby reprezentativní vily. ČTK to dnes sdělila kurátorka vily Petra Svobodová.
Vernisáž se uskuteční ve 14:00. Součástí bude komentovaná prohlídka výstavy s její autorkou, kterou je historička a specialistka na historická vozidla a motocykly Sylvie Zouharová Dyková z Technického muzea v Brně. Pokusila se identifikovat vozový park Thonetů a vyzkoumat, jaké vozy si v první polovině 20. století vybírali.
"Thonetové sice automobilismus podporovali, ale dávali přednost vozům praktickým, funkčním a přiměřeně drahým. Automobil chápali jako jeden z prostředků určujících jejich společenskou pozici. Mezi Thonety najdeme zejména běžné uživatele dopravních prostředků, ale také členy motoristických spolků a závodníky. Do popředí vystupuje především Viktor Thonet, který se aktivně účastnil automobilových závodů v Rakousku a také vlastnil vozy výrazně nákladnější," uvedla Zouharová Dyková.
Auta Thonetů ze slovenských Veľkých Uherců, kde měli jednu ze svých továren, představí návštěvníkům akce amatérský historik Miroslav Ontko. Následovat bude módní přehlídka v režii brněnského Salonu první republiky a swingový koncert skupiny Django Jet se zpěvačkou Marií Gilbert. Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o komentovanou prohlídku Thonetovy vily. "V případě příznivého počasí se dočkáme i prezentace historických vozidel přímo před vilou, což určitě potěší všechny malé i velké fanoušky automobilové historie," uvedla Svobodová.
Odpolední akce pojmenovaná Auta rodiny Thonet završuje v Koryčanech rok věnovaný thonetovským výročím. Podrobnosti k ní jsou na webu města. "V dubnu Thonetovu vilu rozzářily kouzelné květinové vazby floristy Slávka Rabušice, květen byl věnovaný výstavě o působení rodiny Thonetů na Slovensku a v červnu jsme se blíže seznámili s osudy koryčanské vily v druhé polovině 20. století," doplnila starostka města Hana Jamborová (BEZPP za Nezávislí Koryčany).
Michael Thonet bývá označován za vynálezce ohýbaného nábytku. V Koryčanech založil svou první moravskou továrnu. V roce 1861 vybudoval závod v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, kde dodnes firma TON ohýbaný nábytek vyrábí. Továrna v Koryčanech se po první světové válce spojila se společností Kohn a Mundus, později se stala národním podnikem. V 90. letech minulého století získala továrnu společnost Koryna, která však v roce 2012 zkrachovala.