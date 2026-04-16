Výstava v Kroměříži představí příběhy Čechů, kteří bojovali na Ukrajině

Výstava na Velkém náměstí v Kroměříži představí příběhy Čechů, kteří zemřeli při obraně Ukrajiny proti ruské agresi. Zároveň přiblíží pomoc, kterou české organizace napadené zemi poskytují. Putovní výstavu pojmenovanou Svoboda za nejvyšší cenu lidé v centru města uvidí od 24. dubna do 10. května, uvedla v dnešní tiskové zprávě Petra Čubová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
Výstava vznikla ve spolupráci zlínské iniciativy Vlny solidarity a organizace Paměť národa. "Ukazuje konkrétní lidské příběhy i solidaritu, která pomáhá zachraňovat životy. Je důležité tyto příběhy připomínat a nezapomínat na lidi, kteří se rozhodli pomáhat druhým i za cenu vlastního života," řekl radní města pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže).
Prostřednictvím sedmi oboustranných panelů se zájemci seznámí s medailonky šesti padlých Čechů i formami pomoci, kterou organizace pořádající výstavu dlouhodobě zajišťují. "Součástí je také připomenutí humanitární podpory, která od začátku války na Ukrajině dosáhla hodnoty stovek milionů korun," uvedla Čubová.
Výstavu si lidé budou moci prohlédnout na více místech České republiky. Představena již byla například ve Zlíně, Praze nebo Českých Budějovicích. Z Kroměříže zamíří do dalších měst. Jejím cílem je podle organizátorů připomenout konkrétní lidské osudy a zároveň poukázat na význam solidarity a pomoci v době války.