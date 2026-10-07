Výstava v rožnovském skanzenu představí výpěstky i staré odrůdy

Výstava Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex představí v rožnovském Valašském muzeu v přírodě letošní úrodu ovoce, zeleniny, obilovin a dalších plodin. K vidění budou i staré odrůdy, sdělila dnes ČTK mluvčí muzea Pavlína Polášková. Výstava začne v Janíkově stodole v sobotu.
"Výstava umožňuje porovnat plodiny, které se na Valašsku pěstovaly v minulosti, se současnými odrůdami. Významné místo mají staré a krajové odrůdy, které pěstujeme a prezentujeme přímo v areálu muzea v rámci jejich dlouhodobého zachování. Letošní výstava je krajská a nabízí tak prostor pro prezentaci výpěstků z celého Zlínského kraje," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Součástí programu bude přednáška Pěstování rajčat – cesta k českým rekordům očima Milana Daňka, která bude 18. října v konferenčním sále Sušák. Výstava bude otevřená od 10. do 11. října a od 14. do 18. října. Pro školy budou k dispozici výukové listy.