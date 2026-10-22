Výstava v Uherském Brodě připomíná 90 let existence České zbrojovky

Výstava v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku připomíná 90 let existence České zbrojovky. Prostřednictvím dobových exponátů a dalších historických materiálů představuje dnes zahájená výstava významné milníky, osobnosti a výrobky, které formovaly vývoj zbrojovky, sdělila ČTK mluvčí firmy Hana Machů. Zbrojařský podnik ve městě funguje od roku 1936.
Výstava s názvem 90 let inovací nabízí návštěvníkům ucelený pohled na podnik, který zásadním způsobem ovlivnil regionální průmysl a zaměstnanost a zapsal se do historie světového zbrojního inženýrství. "Expozice je přístupná veřejnosti ve dvou výstavních sálech muzea a mapuje neobyčejný vývoj továrny od jejích prvorepublikových počátků přes novodobé technologické a výrobní milníky až k roku 2026," uvedl pracovník muzea Radek Tomeček.
Část výstavy je podle něj koncipována jako chronologická cesta časem, která odkrývá zákulisí vzniku a růstu zbrojovky. "Návštěvníci mají jedinečnou příležitost prohlédnout si originální tovární kroniky, které detailně zachycují každodenní život podniku, hospodářské zvraty i společenské proměny v uplynulých devíti dekádách," uvedl Tomeček.
Atmosféru jednotlivých časových etap dokresluje bohatý fotografický fond. "Zahrnuje portréty zaměstnanců, záběry výrobních hal, momentky z podnikových akcí a unikátní dokumentaci návštěv významných státníků a delegací z celého světa. Vizuální zážitek doplňují originály i precizně zpracované makety palných zbraní a historického i současného střeliva," doplnil pracovník muzea.
Výstava, která potrvá do 10. ledna příštího roku, se zabývá i současnou pozicí České zbrojovky na světovém trhu. Její součástí budou doprovodné akce naplánované na 7. a 28. listopadu. Odborní zaměstnanci zbrojovky při nich zájemcům ve sloupovém sálu muzea představí aktuální výrobní program a moderní zbraňové systémy, které opouštějí brány uherskobrodského závodu.