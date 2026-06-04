Výstava v Uherském Hradišti představuje příběhy lidí z chráněného bydlení

Příběhy lidí žijících v chráněném bydlení představuje dnes zpřístupněná výstava v Galerii PRO_STORY v Uherském Hradišti. Formou portrétů, fotografií i audiozáznamů je zpracovali středoškoláci, kteří se s klienty sociálních služeb setkávali. Vznikla tak i kniha. Projekt pojmenovaný Stejný jako ty je v českém prostředí ojedinělý svým rozsahem i formou, sdělil ČTK za organizátory Jakub Jindřich Schmid.
Výstava je výsledkem propojení sociálních služeb, umělecké sféry a veřejného prostoru. Ukazuje život lidí se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím konkrétních příběhů. "Naši klienti nejsou jen příjemci péče. Jsou to lidé s vlastními sny, zájmy a osobními příběhy. Chceme prostřednictvím tohoto projektu ukázat, že nejsou jiní. Žijí stejné životy jako my. Naším společným přáním je, aby se na ně lidé dívali jako na člověka, ne na jejich omezení," řekla ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová.
Do projektu se zapojilo 70 účastníků, a to klientů, studentů, pedagogů i pracovníků v sociálních službách. S lidmi z chráněného bydlení se setkávali studenti Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště. "Pro naše žáky to nebyla jen práce na výtvarném zadání. Byla to zkušenost, která přesahuje školu. Osobní, lidská a formující. Učí se vnímat člověka v jeho celistvosti a reagovat na svět kolem sebe citlivěji a zodpovědněji," uvedl ředitel školy Ivo Savara.
Vzniklá díla nejsou podle organizátorů jen školním zadáním a pohledem zvenčí, ale výsledkem vztahu, dialogu a společně stráveného času. Tuto zkušenost potvrzuje i studentka Ema Zaťková, která spolupracovala s klientkou Aničkou. "Když jsme se poprvé potkaly, Anička mi darovala svůj autoportrét se slovy, ať na ni nezapomenu. Ten moment pro mě byl zásadní a stal se výchozím bodem celé mé práce. Vytvořily jsme spolu deník, který zachycuje naše setkání. Díky němu jsem ji poznala mnohem víc do hloubky. Nebyla to pro mě už jen portrétovaná osoba, ale konkrétní člověk s vlastním světem," uvedla studentka.
Společné setkávání se studenty ocenily sestry Jana a Lída, klientky sociálních služeb. Nikdy nic podobného nezažily. "Líbí se nám, že se studenti zajímali o náš příběh. Prohlíželi si naše fotoalba a zážitkové knihy, ptali se na různé věci ze života a nechali si je vyprávět. Fotografie si na památku pověsíme do pokoje," shodly se sestry.
Výstavu si bude možné v galerii prohlédnout do 26. srpna. Pořadatelé plánují projekt postupně představit i dalšímu publiku, například při Letní filmové škole v Uherském Hradišti. V září by se výstava měla přesunout do Baťova mrakodrapu ve Zlíně a následně do Luhačovic na Zlínsku.