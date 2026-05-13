Výstavu Normální je pomáhat ve Zlíně zahájí Magda Vášáryová

Výstavu Normální je pomáhat ve Zlíně ve čtvrtek zahájí slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová. Výstava je součástí programu festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro. Hlavní myšlenkou výstavy je zviditelnění nevládních organizací, občanské společnosti a dobrovolnictví, sdělil ČTK Tomáš Pasterný z pořádajícího spolku Zlínská křižovatka.
Výstava je k vidění v Obchodním domě Zlín, potrvá do 24. května. Představí činnost 47 organizací. "Organizace, které se na výstavě prezentují, mají velice pestrou činnost zasahující do všech možných oblastí: jedná se o charity, poradny, mateřská a rodinná centra, lesní školky, ekocentra, organizace poskytující asistenční služby, sportovní organizace a spousta dalších, včetně divadla," uvedl Pasterný.
Festival Zlínské jaro se letos koná 14. rokem. Nabídl například projekci dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, besedy o svobodě médií i výstavu Svoboda za nejvyšší cenu. V Kroměříži připomněla Čechy, kteří zemřeli při obraně Ukrajiny.