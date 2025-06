Rodinná akce Milované město se koná v pátek od 15.30 do 19.30 hodin na zlínském náměstí Míru. Láká na divadelní představení, koncerty nebo bublinovou show. Na náměstí se budou ve stáncích prezentovat místní neziskové organizace a církve, které pro děti chystají tvořivé a sportovní aktivity, deskové hry, nebo malování na obličej. Chybět nebude ani zmrzlina a venkovní kavárna.

Hravé spojení zábavy, zajímavého poznání a dětské fantazie nabídne Den s pohádkou na zámku Lešná u Valašského Meziříčí, který je na programu v neděli od 10 do 17 hodin. Děti čekají komentované prohlídky s pohádkovým příběhem a interaktivním zapojením, konají se v 10, 12, 14 a 16 hodin. Doporučený věk dětských návštěvníků je do desíti let. Zájemci si budou moci prohlédnout i dětské grafiky výtvarnice Šárky Kukučkové nebo si vyzkoušet hravé atrakce.

Interaktivní herna Vesmír je otevřená na zámku v Holešově. Děti zde v raketě podniknou dobrodružnou cestu do vesmíru a zábavnou formou se dozvědí o planetách a souhvězdích. Na výpravě do vesmíru je bude doprovázet i virtuální realita.

Opékání špekáčků v Kroměříži

Galerie Desítka v 10. poschodí Obchodního domu Zlín pořádá výstavu výrobků Lego a je plná originálních staveb inspirovaných světy jako Star Wars, Jurský park, Pán prstenů a dalšími, které potěší malé či velké fanoušky stavebnic. Součástí výstavy je také herna, kde si děti i dospělí mohou sami stavět. Vyzkoušejí si také oblékání figurín do kostkových šatů a tvoření mozaiky, nechybí ani graffiti stěna. Otevřeno je od 10 do 18 hodin.

Do magického světa, který sepsal a bohatě ilustroval ve své knize Zahrada Jiří Trnka, vstoupí návštěvníci výstavy ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm. Multimediální výstava pro děti a jejich rodiče i prarodiče je vytvořena jako digitální bludiště či hřiště s atrakcemi, prostor je upraven do podoby stylizované zahrady za použití Trnkových scénických postupů a originálních ilustrací. Otevřená je od 10 do 18 hodin.

Noc sokoloven připravili v Kroměříži v pátek od 16.30 hodin. Zájemcům se otevřou dveře Sokolského domu a během únikové hry se podívají do míst, kam se běžně nedostanou. Letos se hra ponese ve znamení šifrování. Děti čekají dílny, výstava, opékání špekáčků a je také možnost přespání.

V Uherském Hradišti zvou v pátek na tradiční akci S vysvědčením do kina. Stačí, když děti na pokladně ukáží své vysvědčení a získávají slevu 50 korun na filmy Minecraft Film (11 hodin) a Lilo & Stitch (13.30). Beze slevy bude k vidění také novinka Jak vycvičit draka (15.45). Ve foyer kina Hvězda budou od 11 do 15.30 hodin k rozebrání filmové plakáty, bannery a omalovánky.

Rozloučení se školním rokem v přístavišti chystají na pátek v Otrokovicích. Začne se v 15 hodin a na programu jsou dílničky, vystoupení kapel či místních předškoláků nebo slavnostní otevření Naučné stezky Baťov s možností komentované procházky. Od 21.30 hodin pak bude promítat letní kino film V hlavě 2.