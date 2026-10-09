Z knihovny ve zlínských Dílech bude komunitní centrum

Knihovnu ve zlínské části Díly čeká přestavba na komunitní centrum. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace, práce jsou v plánu příští rok. Úpravou projde jedna z páteřních knihoven ve Zlíně, která je zároveň jedinou větší pobočkou ve východní části města, uvedla zlínská radnice na webu. Dříve se modernizovaly pobočky v Malenovicích a na Jižních Svazích.
"Chceme, aby knihovny ve Zlíně nebyly jen místem, kam si lidé přijdou půjčit nebo vrátit knihu. Mají být přirozeným místem setkávání, vzdělávání a komunitního života. Rekonstrukcí pobočky na Dílech chceme vytvořit kvalitní a současný prostor, který bude dobře sloužit nejen čtenářům, ale také školám, rodinám, seniorům a všem, kteří hledají místo pro nejrůznější kulturní a vzdělávací aktivity," uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková (ODS). V knihovnách se konají přednášky, besedy, vystoupení žáků základních uměleckých škol nebo vzdělávací aktivity pro děti z mateřských a základních škol.
Provoz poboček zajišťuje pro město Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Mezi čtyři nejvýznamnější, takzvané páteřní pobočky, patří knihovny na Jižních Svazích – Okružní, v Malenovicích, Dílech a na Jižních Svazích – Podlesí.
Pobočka v Dílech, kterou ročně navštíví kolem 10.000 lidí, je v původním stavu. "Díly jsou jedinou větší knihovnou ve východní části Zlína a její význam pro místní obyvatele je proto velký. Po rekonstrukci bude možné její prostory využívat mnohem širším způsobem a nabídnout lidem více příležitostí k setkávání, vzdělávání i trávení volného času. Věřím, že podobně jako u dalších zrekonstruovaných poboček se podaří knihovnu ještě více otevřít životu celé místní komunity," uvedla Hladíková.