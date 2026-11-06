Za výrobu a prodej pervitinu na Kroměřížsku hrozí muži až 12 let vězení

Za výrobu a prodej pervitinu na Kroměřížsku i jinde hrozí šestatřicetiletému muži až 12 let vězení. Policie ho obvinila z neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy. Muž je nyní ve vazbě, uvedl v dnešní tiskové zprávě policejní mluvčí Radomír Šiška.
Podle policie vyráběl a distribuoval pervitin nejméně od loňského října až do současnosti. "Dvě domovní prohlídky odhalily chemickou laboratoř včetně chemikálií a předmětů potřebných k výrobě této omamné a psychotropní látky. Na místě policisté zajistili téměř půl milionu v hotovosti," uvedl Šiška.
Kriminalisté prověřováním zjistili, že zadržený muž v uplynulých 12 měsících předal či prodal dalším lidem nejméně 150 gramů vyrobeného pervitinu, a to nejen na Kroměřížsku. "Přitom již byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen. Prodejem si přišel na bezmála jeden milion korun," doplnil mluvčí.