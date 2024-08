Muž zablokoval cestu sanitce. Je to pohodář, nechápeme to, diví se sousedé

„Starala jsem se v tu chvíli o paní, která měla zdravotní problémy. Bydlíme tady spolu. Byla jsem s ní doma, takže vůbec nevím, co se venku dělo. Ve chvíli, co ji nesli ven na nosítkách, ale začala ta hrůza a hádky,“ přiblížila událost pro MF DNES ošetřovatelka.

Seniorka byla ve závažném zdravotním stavu a selhávalo jí srdce. „Řidič sanitky se k pacientce nemohl dostat s nosítky, muž trval na tom, že jde o jeho pozemek a záchranáři tam nemají co stát,“ popsala incident mluvčí krajské záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková.

„Touto hádkou a zablokováním sanitky ovšem způsobil, že posádka ztratila zhruba pět minut, kdy už mohla být s pacientkou na cestě do nemocnice,“ zdůraznila mluvčí.

„Hrozně mě to překvapilo, je to normální chlap“

Samotného muže redaktor MF DNES na místě nezastihl. Podle jednoho z obyvatel obce, který bydlí nedaleko, ale není nijak problémový.

„Stěžoval si, že auto záchranky stojí na jeho pozemku a že nemůže dovnitř. Záchranka tak odjela, on vjel do dvora a sanitka najela zase zpátky. Nevím, proč nemohl zaparkovat o kousek dál a počkat. Hrozně mě to překvapilo, je to normální chlap. Ani není nějak horkokrevný nebo problémový typ, spíš naopak,“ popsal jeden z místních chování muže, kterému je přes 70 let.

Podobný názor sdílela i ošetřovatelka. „Pana souseda znám, je to fajn chlap. Vůbec nevím, co to do něj vjelo,“ divila se.

Lidé často nerespektují práci záchranářů

Na podobné situace přitom pamatuje Zákon o zdravotnické záchranné službě, který říká, že „členové výjezdových skupin jsou oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta“.

Tento případ lidské bezohlednosti z minulého týdne je sice výjimečný, ale k podobným situacím, kdy lidé nerespektují práci záchranářů, dochází poměrně často.

Například povinná záchranářská ulička, kterou sanitka na cestě k pacientovi potřebuje, funguje na dálnicích, ale už v menší míře v obcích.

Záchranáři ze Zlínského kraje se také před několika měsíci setkali s řidičem, který v Kroměříži zaparkoval vozidlo tak, že jim znemožnil výjezd po zásahu v ulici ve tvaru T.

„Mrzí nás, že k takovým situacím vůbec dochází. Vždyť nikdo z nás nikdy neví, kdy bude potřebovat pomoc od jakékoliv složky Integrovaného záchranného systému. Věříme ale, že většina lidí je stále k sobě ohleduplná a při záchraně lidského života chápe mimořádnost situace,“ doplnila mluvčí záchranářů.