Záchranáři ve Zlínském kraji častěji vyjížděli k případům kolapsů z vedra

Záchranáři ve Zlínském kraji dnes častěji vyjížděli k případům kolapsů z vedra. Od dnešní půlnoci do 17:00 měli zhruba 170 výjezdů, což je srovnatelný počet jako v jiné dny. Přibylo však kolapsů z vedra, tvořily zhruba polovinu výjezdů, běžně jich bývá podstatně méně, řekla ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
"Dnes je také poměrně dost úrazů. Byl také například úraz na kole bez přilby, kdy bylo nutné povolat leteckou záchrannou službu," uvedla mluvčí. Ve vedru se také zhoršil stav některých pacientů s chronickým onemocněním. "Apelujeme na to, aby pravidelně užívali léky," uvedla mluvčí.
Vedro může být nebezpečné pro seniory, malé děti, chronicky nemocné, těhotné ženy nebo lidi pracující venku. Lidé by měli podle záchranářů pravidelně pít a nečekat na pocit žízně. Důležité je omezit fyzickou zátěž mezi 11:00 a 17:00. Vhodné je vyhledávat stín a chladnější prostory.
Operátorka záchranné služby dnes po poledni také pomohla po telefonu přivést na svět dítě. Muž ze Zlínska volal na linku 155, když bylo jasné, že se dítě narodí dříve, než rodina stihne dorazit do porodnice. Od jeho telefonátu do narození chlapečka neuběhlo ani pět minut, uvedla Slaměnová. Operátorka Eva Krampotová muže naváděla, jak ženě pomáhat, co připravit a jak postupovat. "Současně dodávala jistotu také mamince, která i přes mimořádně náročnou situaci prokázala obrovskou statečnost," uvedla mluvčí. Chlapec se narodil před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby.
Pro Krampotovou šlo o první telefonicky asistovaný porod od jejího nástupu na zdravotnické operační středisko. U záchranné služby je od loňského ledna. "Telefonicky asistovaný porod patří mezi nejnáročnější situace, se kterými se mohou operátoři zdravotnického operačního střediska setkat. Přestože jsou na podobné události pravidelně připravováni, každý takový hovor je jedinečný. Klidná komunikace, přesné instrukce a vzájemná důvěra mezi operátorem a volajícím mohou v těchto chvílích sehrát zásadní roli," uvedla mluvčí.
Teploty v kraji se dnes pohybovaly kolem 37 stupňů Celsia, v neděli by mohlo být ještě tepleji.
Hasiči dnes v kraji výrazný nárůst výjezdů neevidovali.