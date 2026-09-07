Na den lékařem u záchranky. Krajská zdravotnická služba nabízí studentům stáž

Jana Fuksová
  9:02aktualizováno  9:02
Sledovat Metro na Googlu
Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si...

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si vyzkoušela práci u zlínské záchranné služby. (srpen 2026) | foto: záchranná služba Zlínského kraje

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje nemá vlastní leteckou základnu....
Záchranáři pomáhali ženě u přehrady Všemina na Zlínsku, které nekontrolovaně...
Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené...
Záchranáři ze Suché Loze a Uherského Brodu vyjížděli ve tři hodiny ráno k dívce...
9 fotografií
Studuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a když jí známá o programu řekla, neváhala. Nikol Nejedlíková z Uherského Brodu strávila jeden den u záchranářů ve Zlíně, kdy sledovala práci lékařů u zásahu nebo pomáhala se zjišťováním aktuálního stavu pacienta. Stejnou příležitost mohou využít i další zájemci v rámci programu Doktor 100.

„Práce na záchrance mi přijde velmi variabilní. Nabídka mě hodně zaujala, proto jsem se o ni hned zajímala a domluvila si ji. Žádná jiná záchranná služba tuto možnost nenabízí. I mou spolužačku to láká,“ prozradila.

Není přitom jediná. Ve speciálním programu, který Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) vyhlásila v květnu, se na prázdninové měsíce přihlásilo osm studentů. Zájem je větší, ale u některých se ještě domlouvá přesný termín i místo.

Záchranku netvoří jen sanitky, ale hlavně lidé, říká její nový ředitel

„Nejsou zdaleka jen z našeho kraje, hlásí se i studenti fakult v Praze, Brně a Olomouci, přičemž část z nich má ke Zlínskému kraji rodinné vazby. To je pro nás nadějná skupina,“ přiblížil ředitel ZZS ZK Jan Šebek Cholewa.

Program nazvaný Doktor 100 vychází z volacího znaku, kterým se lékař záchranné služby hlásí do vysílačky. Studenti medicíny i mladí lékaři před atestací se proto zdarma na jeden den můžou stát takovým lékařem a odsloužit reálnou směnu se zkušeným kolegou. Ten s nimi počítá, věnuje se jim a program je nastavený podle toho, jaká oblast studenty zajímá.

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si vyzkoušela práci u zlínské záchranné služby. (srpen 2026)

„Chceme mladým lékařům ukázat, že jsou pro nás důležití už před získáním specializované způsobilosti. Jsme připraveni je provázet na cestě k atestaci. Zároveň vytváříme podmínky, aby šla práce u záchranné služby dobře kombinovat například s urgentním příjmem nebo ARO. Získají tak širší odborný rozhled a pestrou praxi,“ poukázal Cholewa.

Zájemci se přitom nemusejí omezovat jen na Zlín, ale mohou si vybrat i některé z dalších sedmnácti míst. Na menších základnách vypadá práce jinak, v okrajových oblastech bývají dojezdové vzdálenosti delší a samostatnost lékaře větší.

Program Doktor 100 pomáhá zajistit lékaře

Studenti se nejvíce zajímají o to, jak se lékař v terénu rozhoduje, jaké výkony reálně provádí a s čím se nejčastěji setkává. Chtějí také vědět, jak vypadá cesta k atestaci, jak záchranka podporuje vzdělávání a jestli je možné práci kombinovat i s prací v nemocnici. Zajímají se ale také o to, jak jsou nastavené směny nebo jak se pracuje v týmu.

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si vyzkoušela práci u zlínské záchranné služby. (srpen 2026)
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje nemá vlastní leteckou základnu. (říjen 2024)
Záchranáři pomáhali ženě u přehrady Všemina na Zlínsku, které nekontrolovaně ujelo vozidlo. (červen 2025)
Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené nejmodernějšími technologiemi. (srpen 2024)
9 fotografií

„Někteří účastníci si chtějí zkušenost nechat projít hlavou, jedna z účastnic už dala vědět, že by si stáž chtěla za rok zopakovat. Pro nás je klíčové už to, že si mohou práci lékaře ZZS zažít osobně a přímo v provozu. Každá taková zkušenost může být semínkem, které zájem o urgentní medicínu probudí,“ doplnil Cholewa.

Záchranná služba čelí, podobně jako nemocnice, nedostatku lékařů. Program Doktor 100 je jedním ze způsobů, jak si lékaře do budoucna zajistit. V současné době slouží několik směn v měsíci i externí lékaři různých odborností, ale ideálně by bylo v kraji potřeba asi deset lékařů navíc. Jejich věkový průměr se pohybuje kolem 48 let, což znamená, že někteří už se blíží věku odchodu do důchodu.

Leteckou základnu v kraji vláda nechce. Regionální politici to nevzdávají

„Znamenalo by to větší stabilitu rozpisu služeb, menší zátěž pro stávající kolegy a více prostoru na vzdělávání,“ konstatoval ředitel.

Se záchranáři pomáhá univerzita

Podle informací na webu nabízí záchranka zájemcům z řad lékařů základní měsíční tarif ve výši 36 až 52 tisíc korun hrubého podle praxe, k tomu osobní ohodnocení, příplatky, odměny, pracovní poměr na dobu neurčitou, šest týdnů dovolené, placené vzdělávání, stravenky nebo zvýhodněný mobilní tarif.

Hledá lékaře s diplomem v oboru všeobecné lékařství s praxí či atestací v oboru interní lékařství, chirurgie, ARO, urgentní medicína, pediatrie nebo všeobecné praktické lékařství. Hlásit se mohou i lékaři, kteří se na atestaci teprve připravují.

Zlínský kraj potřebuje záchranáře. Univerzita Tomáše Bati otevře nový obor

Zatímco mladé lékaře musí ZZS lákat ze vzdálenějších škol, se záchranáři pomůže Univerzita Tomáše Bati. V programu Zdravotnický záchranář, který otevřela v minulém akademickém roce, studuje zhruba 40 studentů. Podobný počet nastoupí letos. V rámci krajské záchranky jich pracuje asi 160 a během několika následujících let bude potřeba některé z nich nahradit mladými kolegy.

Univerzita má program koncipovaný tak, že už po prvním roce studia mohou studenti pracovat na pozici sanitář, po druhém roce jako ošetřovatel a po ukončení bakalářského studia získají nejen kvalifikaci zdravotnický záchranář, ale také praktická sestra.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Můžu začít hořet, hlásil ženě elektromobil. Hasiči ho museli přesunout od lidí

„Nebezpečí požáru! Okamžitě bezpečně odstavte a evakuujte vozidlo. Volejte...

Pět jednotek hasičů se před pár dny sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku, kde zaparkovaný elektromobil hlásil riziko požáru. Protože se na místě nacházely stovky lidí,...

7. září 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Blitz Union míří do Brna: Kapela s frontmanem ze Zrádců poprvé ukáže novou show

Takhle možná MJ ze Zrádců neznáte. Marek Kučera, známý rovněž jako Mark Blitz,...

Rocková formace Blitz Union přiveze 10. října do brněnského Metro Music Baru svou novou koncertní show. Kapela, které se přezdívá „čeští Rammstein“, v Brně vystoupí vůbec poprvé v plnohodnotné...

7. září 2026  10:13

Jak rozbijete nouzové tlačítko? Po pádu hocha do kolejiště metra ožívá videonávod

Nouzové zastavení soupravy metra

Víte, kde v metru najdete nouzové tlačítko a jak ho použijete? Po pádu sedmiletého chlapce do kolejiště minulý týden se ukázalo, že osvěta, s níž před časem dopravce přišel, se ukazuje jako účinná....

7. září 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Motorkář po střetu na Novojičínsku bojoval o život, krvácení zastavovali svědci

Při nehodě na pomezí Moravskoslezského a Zlínského kraje utrpěli těžká zranění...

Vážná nehoda auta a motocyklu nedaleko Hostašovic na Novojičínsku si v neděli ráno vyžádala zásah tří posádek záchranářů i letecké služby. Při nehodě na pomezí Moravskoslezského a Zlínského kraje...

7. září 2026  8:02,  aktualizováno  9:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vylepšení Nové scény Divadla J. K. Tyla se odkládá, projekt se prodražil

Nové divadlo J. K. Tyla v Plzni v noci

V průběhu letošních letních prázdnin plánovalo město Plzeň upravit Novou scénu Divadla J. K. Tyla. Měl vzniknout nový bezbariérový přístup do hlediště a v něm měla být sedadla upravená pro potřeby...

7. září 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Krumlov chce referendum proti plánované spalovně odpadů v sousední Přísečné

Energoblok Domoradice vyrábí teplo a elektrickou energii technologií spalování...

Referendum k projektu spalovny odpadů v sousední obci Přísečná požadují obyvatelé Českého Krumlova. Záměr stavby oznámila soukromá firma, která při severovýchodní hranici katastru města provozuje...

7. září 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Na den lékařem u záchranky. Krajská zdravotnická služba nabízí studentům stáž

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si...

Studuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a když jí známá o programu řekla, neváhala. Nikol Nejedlíková z Uherského Brodu strávila jeden den u záchranářů ve Zlíně, kdy sledovala...

7. září 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Na Ústecku zemřel po nehodě řidič osobního auta, se kterým spadl do potoka

ilustrační snímek

Mezi obcemi Povrly a Mírkov na Ústecku zemřel v neděli při nehodě řidič osobního vozidla. Z dosud neznámých příčin vjel mimo komunikaci a auto skončilo v...

7. září 2026  7:21,  aktualizováno  7:21

Zbavit se vlhkosti a položit podlahy. Opravy starého kostelíku budou pokračovat

V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří...

Město Havlíčkův Brod bude i v příštím roce pokračovat v opravách jedné ze svých nejstarších památek. Kostel svaté Kateřiny se odborníci pokusí odvlhčit, instalovat okolo něj novou hydroizolaci a...

7. září 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Ještě pět dní bude trápit školáky SOŠ Jarov výluka tramvají na smyčce Spojovací a v úseku Vozovna Žižkov - Kněžská luka musí využít výlukovou linku 31 s vozy KT8D5.RN2P ty DPP posílil o vložené spoje...

vydáno 7. září 2026  8:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ještě pět dní bude trápit školáky SOŠ Jarov výluka tramvají na smyčce Spojovací a v úseku Vozovna Žižkov - Kněžská luka musí využít výlukovou linku 31 s vozy KT8D5.RN2P ty DPP posílil o vložené spoje...

vydáno 7. září 2026  8:42

Grundig vstupuje na IFA 2026 do další fáze strategického partnerství odhalením nové produktové řady

7. září 2026  8:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×