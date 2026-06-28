Záchranářům ve Zlínském a Olomouckém kraji opět přibylo výjezdů kvůli vedru

Záchranářům ve Zlínském a Olomouckém kraji dnes stejně jako v sobotu přibylo výjezdů kvůli vedru. Ošetřovali zejména pacienty se slabostí nebo kolapsy kvůli vedru. Zlínští záchranáři evidují také více úrazů. Nezřídka šlo o úrazy na koupališti, řekla dnes ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
Záchranáři ve Zlínském kraji od dnešní půlnoci do 17:00 evidovali zhruba 250 výjezdů, v sobotu jich za stejnou dobu bylo 170. "Zhruba dvě třetiny výjezdů dnes byly kvůli slabosti nebo kolapsům z vedra, i v kombinaci se zhoršením zdravotního stavu u chronických pacientů. Opět bylo hodně úrazů," uvedla Slaměnová. Žádná fatální událost se však nestala.
Stejně tomu bylo i v Olomouckém kraji, kde počet výjezdů v sobotu i dnes vzrostl o 20 až 30 denně proti obvyklému stavu. "Šlo zejména o kolapsy u seniorů ze srdečních příčin, často jsme také vyjížděli k seniorům kvůli přehřátí organismu. Zasahovali jsme i u tonutí, naštěstí vše bylo s dobrým koncem," uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
Teploty v obou krajích o víkendu přesáhly 35 stupňů Celsia, dnes bylo ještě tepleji. Vysoké teploty by měly podle předpovědi meteorologů pokračovat i v pondělí, odpoledne se však mohou objevit přeháňky nebo bouřky.