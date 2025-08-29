Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice

Petr Skácel
  16:32
Zlínská zoo dokončila stavbu půlhektarového záchranného a chovného centra pro lvy. Domov tady najdou zvířata, která stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu. Takových případů přibývá.

Lvi chovaní v Česku žijí často v nevyhovujících podmínkách. V zooparku ve Zvoli u Prahy, který fungoval tři roky bez povolení, nedávno uprchl z klece lev a policie ho zastřelila. Nepovolený chov šelem nyní zjistili veterináři i u rodinného domu v Rokycanech.

Kapacita zlínského záchranného centra je deset zvířat, z toho půlku zaberou lvi, které už zoo chová. „Jde o obrovský krok vpřed v ochraně lvů. Poskytne nejen nový a skvělý prostor pro naše lvy, ale zároveň pomůže řešit problém nevhodného chovu těchto velkých šelem v soukromých rukou,“ uvedl ředitel zahrady Roman Horský.

Zoo Zlín, záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Zoo Zlín, záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Zoo Zlín, záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Zoo Zlín, záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Zoo Zlín, záchranné a chovné centrum pro lvy. Ředitel zoo Roman Horský. (29. srpen 2025)
10 fotografií

Jedná se o první záchranné centrum speciálně pro tato zvířata u nás. „Lvi se často dostávali do soukromého chovu jako mazlíčci, získat je byla ještě před pár lety otázka nižších desítek tisíc korun,“ řekl Horský. „Osud zvířat však potom byl často tragický, žila osamoceně v kleci,“ dodal.

Od roku 2022 v Česku platí tvrdší pravidla týkající se podmínek pro „zvířata vyžadující zvláštní péči“ včetně šelem v soukromém chovu. Ministr životního prostředí Petr Hladík uvedl, že Česko musí ještě zpřísnit legislativu vůči nelegálním chovatelům tak, aby zvířata následně ideálně propadla do majetku státu. Proto bude záchranných stanic potřeba ještě více.

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Zoologické zahrady u nás chovají 68 lvů, u soukromníků je jich evidováno 131. Skutečný počet může být ale kvůli nelegálním chovům ještě vyšší. Afričtí lvi přitom patří mezi ohrožená zvířata, za posledních padesát let poklesla jejich populace o 90 procent.

Otevření pro veřejnost

Slavnostní otevření nového centra pro lvy se koná v sobotu 6. září v 10.30. Jeho součástí budou africká taneční a hudební vystoupení, první africký jarmark v Zoo Zlín s nabídkou originálních výrobků i kuchařských specialit nebo speciální lví fotokoutek.

Úkolem nového centra bude lvy socializovat, neplánuje se ale rozmnožování. Z původní expozice se sem už přesunula skupinu lvů konžských, samec Abamboo, samice Kwale a tři mláďata.

Jednalo se o jeden z nejnáročnějších logistických úkolů v historii zoo. „Každý lev byl nejprve oddělen, následně bezpečně uspán a samostatně převezen z původní expozice do nového centra,“ zmínil Horský.

Transport zvířat byl náročný

„Náročný transport všech pěti lvů trval zhruba tři a půl hodiny, což je velký úspěch. Všechna zvířata zvládla přesun bez komplikací, nyní se již aktivně seznamují s novým vnitřním i venkovním prostorem.“

Centrum je opravdu velké, jeho rozloha činí půl hektaru. Kromě vnitřních expozic jsou u v něm i tři samostatné výběhy navazující na vnitřní expozici a jeden venkovní. Jeho součástí jsou i dva pahorky s odpočinkovými prostory pro lvy a jezírko.

„Současně se záchranným a chovným centrem pro lvy otevřeme také novou návštěvnickou trasu a kompletně zpřístupníme první etapu Karibuni, která patřila slonům africkým,“ podotkla mluvčí zoo Romana Mikešová.

Záchrana pro lvy odebrané soukromníkům. Zoo pro ně otevře chovné centrum

„Návštěvníci tak budou moci procházet kolem celého rozlehlého travnatého výběhu slonů afrických, dostanou se i k menšímu výběhu v těsné blízkosti nového pavilonu slonů, dále pak pěší trasa povede k novému centru lvů, odtud se vrátí zpět do areálu zoo,“ dodala.

Karibuni je otevřeno od roku 2022 a jde o jeden z největších projektů v rámci všech evropských zoologických zahrad. Nejprve zde našli domov sloni a poté se přidali lvi.

Návštěvníky čekají vyhlídková místa

„Máme štěstí, v jaké lokalitě se zoo nachází. Deset let jsme bojovali za její rozšíření a tato část nám umožní se prostorově rozvíjet,“ konstatoval Horský.

Návštěvníky zde čekají dvě vyhlídková místa: jedno kryté a s průhledy na pozorování lvů. „Součástí vyhlídky je i speciální krmné zařízení, které plánujeme využít pro připravované komentované krmení lvů,“ popsala Mikešová.

Druhá zastřešená vyhlídka umožní pohled na výběh slonů afrických. U ní bude umístěný děkovný chodník se jmény sponzorů, firem a dárců, kteří na centrum přispěli formou zakoupených cihliček a certifikátů.

Překvapení a radost. Ve zlínské zoo přišla na svět první lvíčata v historii

„Od spuštění projektu Dejme lvům novou šanci v prosinci 2023 nám lidé darovali již více než tři miliony korun. Všem velmi děkujeme. Každá zakoupená cihlička a certifikát představují konkrétní příspěvek k ochraně lvů a zároveň osobní spojení se samotnou výstavbou,“ zmínila Mikešová.

Výstavba centra stála 90 milionů korun. Na financování se rovnoměrně podílelo město Zlín, Zlínský kraj, Ministerstvo životního prostředí a Zoo Zlín. „Podpora ministerstva je pro nás mimořádná, jedná se o první dotaci tohoto charakteru v historii zoo,“ upozornil Horský.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Do jihomoravských ZŠ půjde po létě kolem 107.000 dětí, prvňáků bude asi 14.000

Do mateřských škol v Jihomoravském kraji půjde v pondělí po prázdninách asi 40.000 dětí. Žáků základních škol bude kolem 107.000. Prvňáků kraj očekává...

29. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Muž údajně zastrašoval střelbou romské kopáče, případ prověřuje policie

Policie prověřuje případ střelby brokovnicí v Nové Vsi u Prahy, kterou opilý muž údajně hrozil romským dělníkům při výkopových pracích. Podle serveru romea.cz, který na případ upozornil, jim muž...

29. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Ppožár roubenky a stodoly v Bukovci způsobil škodu sedm milionů korun

Čtvrteční požár roubenky a stodoly v Bukovci na Frýdecko-Místecku způsobil škodu sedm milionů korun. Při hašení se zranil jeden z dobrovolných hasičů. Příčinu...

29. srpna 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

Akademie Agrostroj. Firma založila střední školu, vsází na špičkové technologie

Prvních patnáct studentů začne 1. září výuku v nové firemní střední škole - Akademii pelhřimovského Agrostroje. Ta otevírá dva tříleté technické obory operátor - programátor průmyslových robotů a...

29. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V kauze dopravních zakázek žádá žalobce pro Knoblocha podmínku a peněžitý trest

Tříletý podmíněný trest a peněžitý trest přes 16 milionů korun navrhují žalobci z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jedné z hlavních postav kauzy...

29. srpna 2025  15:18,  aktualizováno  15:46

V Sokolském parku zazní barokní příběh o kofeinu

V sobotu 30. srpna ožije od 20:00 Sokolský park v Holicích netradičním koncertem. Zazní Kantáta o kávě Johanna Sebastiana Bacha v podání souboru Barocco sempre giovane pod vedením dirigenta Vojtěcha...

29. srpna 2025  16:53

Vrchol festivalu Za poklady Broumovska obstará hradecká Filharmonie

Tečku za 20. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu Za poklady Broumovska učiní v sobotu 30. srpna v 18:00 v kostele sv. Vojtěcha v broumovském klášteře hradecká Filharmonie s dirigentem Kasparem...

29. srpna 2025  16:40

Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice

Zlínská zoo dokončila stavbu půlhektarového záchranného a chovného centra pro lvy. Domov tady najdou zvířata, která stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu....

29. srpna 2025  16:32

Dvoje trenky, dvoje onuce a sbohem. Část horníků naposledy sfárala do dolu ČSM

„Dvoje trenky, dvoje onuce, ponožky, dvoje montérky.” Na 150 horníků, kteří k 1. září končí s fáráním na dole ČSM ve Stonavě, se tam v posledních dnech vystřídalo před okénkem Ivety Válkové. Ta se v...

29. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Válka se šváby. Vesnice dál čelí náporu hmyzu, lidé se spojili a sdílejí rady

Čtyři tisíce tun nelegálně uloženého plastového odpadu, který se měsíce hromadil v Lenešicích na Lounsku, konečně začaly mizet. Firma ETW, jež balíky na pozemky navezla, dostala příkaz odpad odklidit...

29. srpna 2025  15:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ve Frýdku-Místku bude od 1. září na tři měsíce uzavřená ulice 17. listopadu

Ve Frýdku-Místku bude na tři měsíce uzavřená frekventovaná ulice 17. listopadu. Oprava za 20 milionů korun začne 1. září a potrvá do 30. listopadu. Uzavírka se...

29. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Dopravní peklo v Olomouci. Uzavřou dvě ulice najednou, řidiče čekají komplikace

Začátek školního roku zkomplikuje řidičům v Olomouci uzavírka frekventované Erenburgovy ulice, která spojuje čtvrt Hejčín – včetně hejčínské gymnázia – s olomouckým průtahem a dálnicí na Prahu....

29. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.